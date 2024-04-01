***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
01.04.2024 22:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DPP Fon 28.03.2024 'te 04.04.2024 vadeli %8,00 oran ile borsa dışı repo işlemi yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265400
BIST
'
18:059.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 15,14
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
18:0532,2722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1262
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
18:0534,7521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,2849
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
18:052.332,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,97
|Açılış
|: 2.332,71
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|13,97
|1.009.256.399
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|57.048.722
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ERSU
|47,40
|71.732.529
|% 9,98
|
|EUKYO
|28,44
|17.442.713
|% 9,98
|
|PLTUR
|15,57
|127.282.800
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% -10,00
|
|GEREL
|35,50
|125.629.907
|% -9,99
|
|VRGYO
|40,56
|101.937.798
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,67
|23.349.673
|% -9,99
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 2,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,85
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 5,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% -7,22
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2634
|32,2722
|% -0,39
|
|Euro
|34,5727
|34,7521
|% -0,81
|
|Sterlin
|40,3742
|40,5766
|% -2,64
|
|Frank
|35,5679
|35,7462
|% -2,34
|
|Riyal
|8,5772
|8,6202
|% -2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,03
|25,06
|% 0,66
|
|Platin
|902,64
|903,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,94
|1.007,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,61
|87,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.249,37
|2.249,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ERSU
Yüzde 7.89 oranında artışla 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 688 adet işlem
-
17:57CLEBI
Yüzde 8.18 oranında artışla 1, 879.00 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 099 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 100, 690.00 milyon TL de
-
17:56FONET
Yüzde 5.15 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 005, 373 adet işlem
-
17:55FENER
Yüzde 5.48 oranında artışla 90.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 027 adet işlem