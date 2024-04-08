***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.04.2024 11:53
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAS Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 04.04.2024 'te 05.04.2024 vadeli %6,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank' ın FITCH 'teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.
DAS Fon 04.04.2024 'te 05.04.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.
DAS Fon 04.04.2024 'te 05.04.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.
DAS Fon 04.04.2024 'te 05.04.2024 vadeli %6,75 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.
DAS Fon 04.04.2024 'te 15.04.2024 vadeli %8,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır
DAS Fon 04.04.2024 'te 15.04.2024 vadeli %8,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269720
BIST