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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

08.04.2024 11:53
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

DZM Fon 04.04.2024  'te 05.04.2024  vadeli %5,50 oran ile borsa dışı repo işlemi yapmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269723


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ODINE 75,35 415.326.147 % 10,00  
ENTRA 13,31 16.569.313 % 10,00  
BARMA 20,02 89.202.080 % 10,00  
TETMT 12.242,50 30.357.810 % 10,00  
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