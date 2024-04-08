***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.04.2024 11:53
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DZM Fon 04.04.2024 'te 05.04.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı repo işlemi yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269723
BIST
'
14:079.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 93,74
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:0732,0811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0653
|Açılış
|: 32,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:0734,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1685
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:072.412,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,35
|Açılış
|: 2.412,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:05
|ODINE
|75,35
|415.326.147
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|16.569.313
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.202.080
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.357.810
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.687.401
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.256.304
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.003.005.234
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.465,00
|210.511.583
|% -5,12
|
|THYAO
|309,25
|7.042.991.730
|% 0,65
|
|ISCTR
|12,93
|3.796.946.532
|% 1,33
|
|YKBNK
|30,54
|2.540.831.081
|% 1,13
|
|TUPRS
|179,90
|2.407.345.789
|% 0,11
|
|EREGL
|41,92
|2.256.494.634
|% 1,30
|
|ISCTR
|12,93
|3.796.946.532
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,84
|765.648.957
|% 1,57
|
|VAKBN
|17,56
|2.137.182.051
|% 5,53
|
|EKGYO
|10,28
|1.137.316.275
|% 4,05
|
|PEKGY
|8,95
|1.003.005.234
|% -9,96
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0755
|32,0820
|% 0,21
|
|Euro
|34,8880
|34,9626
|% 0,60
|
|Sterlin
|40,5638
|40,7672
|% 0,59
|
|Frank
|35,4543
|35,6320
|% 0,22
|
|Riyal
|8,5619
|8,6048
|% 0,59
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,81
|27,84
|% 0,66
|
|Platin
|942,74
|944,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,63
|1.021,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,55
|90,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.338,90
|2.339,29
|% 0,66
|