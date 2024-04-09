***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.04.2024 10:07
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DPB Fon 05.04.2024 'te 08.04.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı repo işlemi yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271440
BIST
'
12:239.817
En Düşük
|Değişim
|: 0,62%
|| 60,47
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:2332,2155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,2215
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:2334,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0702
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:232.445,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 39,96
|Açılış
|: 2.445,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.445,87
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:21
|EKIZ
|74,80
|1.211.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.234.069
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|21.587.266
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.629.981
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,50
|303.182.625
|% 9,98
|
|KSTUR
|8.100,00
|1.174.500
|% -10,00
|
|FONET
|25,12
|14.213.624
|% -9,96
|
|EGPRO
|210,50
|117.791.714
|% -6,53
|
|QNBFL
|141,00
|1.726.827
|% -6,31
|
|TNZTP
|71,60
|82.721.677
|% -4,72
|
|THYAO
|310,00
|3.876.097.758
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|2.854.212.362
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,42
|1.966.800.812
|% 2,21
|
|TUPRS
|187,20
|1.817.689.592
|% 2,24
|
|ODINE
|82,85
|1.615.873.119
|% 9,95
|
|ISCTR
|12,84
|2.854.212.362
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,78
|837.960.805
|% 1,99
|
|YKBNK
|31,42
|1.966.800.812
|% 2,21
|
|ZOREN
|5,84
|348.416.308
|% 0,17
|
|HALKB
|16,71
|929.111.351
|% 0,97
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2118
|32,2224
|% 0,71
|
|Euro
|34,9887
|35,0156
|% 0,26
|
|Sterlin
|41,0235
|41,2292
|% 0,91
|
|Frank
|35,8240
|36,0035
|% 0,96
|
|Riyal
|8,6354
|8,6786
|% 0,83
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,10
|28,13
|% 0,66
|
|Platin
|979,48
|980,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.058,27
|1.060,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,87
|90,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.362,27
|2.362,66
|% 0,66
|