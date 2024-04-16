***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.04.2024 23:19
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAS Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 15.04.2024 'te 16.04.2024 vadeli %3,90 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank' ın FITCH 'teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.
DAS Fon 15.04.2024 'te 16.04.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.
DAS Fon 15.04.2024 'te 16.04.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.
DAS Fon 15.04.2024 'te 16.04.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.
DAS Fon 15.04.2024 'te 24.04.2024 vadeli %8,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.
DAS Fon 15.04.2024 'te 24.04.2024 vadeli %8,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273271
BIST