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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

17.04.2024 22:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

DOV Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 16.04.2024 'te 17.04.2024 vadeli %3,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank 'ın FITCH' teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274188


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KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
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