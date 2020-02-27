***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.735.717 897.728
Net Dönem Karı (Zararı)
2.969.641 3.165.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.178.507 771.689
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -48.197 -39.478
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.226.704 811.167
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.705.358 -2.267.281
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.002.428 99.619
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.780 802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.724.710 -2.367.702
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.557.210 1.669.417
Alınan Faiz
10 48.197 39.478
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.226.704 -811.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.549.415 -548.819
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.544.928 14.834.436
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.995.513 -15.383.255
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.302 348.909
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-186.302 348.909
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
359.467 10.558
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 173.165 359.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 173.165 359.467
Ters Repo Alacakları
3.001.849
Diğer Alacaklar
5 5.642 5.063
Finansal Varlıklar
6.12 19.729.669 8.004.959
TOPLAM VARLIKLAR
22.910.325 8.369.489
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 45.093 23.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.093 23.313
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.865.232 8.346.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 8.346.176 5.729.986
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.969.641 3.165.009
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.544.928 14.834.436
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.995.513 -15.383.255
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 22.865.232 8.346.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 48.197 39.478
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 986.293 2.508.239
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.226.704 811.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.546 19.799
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.283.740 3.378.683
Yönetim Ücretleri
8 -266.466 -177.259
Saklama Ücretleri
8 -6.302 -4.191
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -3.144 -1.811
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.467 -12.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.212 -12.880
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-314.099 -213.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.969.641 3.165.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.969.641 3.165.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.969.641 3.165.009
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822171
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