***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.735.717 897.728Net Dönem Karı (Zararı)2.969.641 3.165.009NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.178.507 771.689Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -48.197 -39.478Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.226.704 811.167İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.705.358 -2.267.281Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.002.428 99.619Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler21.780 802İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.724.710 -2.367.702FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.557.210 1.669.417Alınan Faiz10 48.197 39.478Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.226.704 -811.167FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.549.415 -548.819Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit26.544.928 14.834.436Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-14.995.513 -15.383.255YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-186.302 348.909NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-186.302 348.909DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ359.467 10.558DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 173.165 359.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 173.165 359.467Ters Repo Alacakları3.001.849Diğer Alacaklar5 5.642 5.063Finansal Varlıklar6.12 19.729.669 8.004.959TOPLAM VARLIKLAR22.910.325 8.369.489YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 45.093 23.313TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)45.093 23.313TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.865.232 8.346.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 8.346.176 5.729.986Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.969.641 3.165.009Katılma Payı İhraç Tutarı (+)26.544.928 14.834.436Katılma Payı İade Tutarı (-)-14.995.513 -15.383.255TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 22.865.232 8.346.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 48.197 39.478Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 986.293 2.508.239Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.226.704 811.167Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.546 19.799ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.283.740 3.378.683Yönetim Ücretleri8 -266.466 -177.259Saklama Ücretleri8 -6.302 -4.191Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -3.144 -1.811Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -17.467 -12.053Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -15.212 -12.880ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-314.099 -213.674ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.969.641 3.165.009NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.969.641 3.165.009DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.969.641 3.165.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822171BIST