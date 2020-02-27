***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.590.443 -1.795.043Net Dönem Karı (Zararı)1.883.655 -1.555.226NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER969.713 -2.749.648Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -387.837 -524.877Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.357.550 -2.224.771İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-293.212 -239.817Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-44 -160.405Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler63.145 -200.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-356.313 121.393FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.560.156 -4.544.691Alınan Temettü10 343.118Alınan Faiz10 387.837 181.759Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.357.550 2.224.771FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.486.579 1.687.517Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8.133.461 15.162.111Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.620.040 -13.474.594YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.864 -107.526NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.864 -107.526DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ309.345 416.871DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 413.209 309.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 413.209 309.345Ters Repo Alacakları12 500.308 500.348Diğer Alacaklar12 6.191 6.107Finansal Varlıklar6.12 7.144.357 6.788.044TOPLAM VARLIKLAR8.064.065 7.603.844YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 110.645 47.500TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)110.645 47.500TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)7.953.420 7.556.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 7.556.344 7.424.053Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.883.655 -1.555.226Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.133.461 15.162.111Katılma Payı İade Tutarı (-)-9.620.040 -13.474.594TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 7.953.420 7.556.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 387.837 181.759Temettü Gelirleri10 50.085 343.118Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 262.439 330.847Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.357.550 -2.224.771Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.037 24.342ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.087.948 -1.344.705Yönetim Ücretleri8 -151.341 -161.539Saklama Ücretleri8 -4.961 -5.149Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -1.573 -1.711Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.696 -9.214Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -37.214 -27.428ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-204.293 -210.521ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.883.655 -1.555.226NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.883.655 -1.555.226DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.883.655 -1.555.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822172BIST