***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.590.443 -1.795.043
Net Dönem Karı (Zararı)
1.883.655 -1.555.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
969.713 -2.749.648
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -387.837 -524.877
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.357.550 -2.224.771
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-293.212 -239.817
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-44 -160.405
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
63.145 -200.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-356.313 121.393
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.560.156 -4.544.691
Alınan Temettü
10 343.118
Alınan Faiz
10 387.837 181.759
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.357.550 2.224.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.486.579 1.687.517
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.133.461 15.162.111
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.620.040 -13.474.594
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.864 -107.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.864 -107.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
309.345 416.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 413.209 309.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 413.209 309.345
Ters Repo Alacakları
12 500.308 500.348
Diğer Alacaklar
12 6.191 6.107
Finansal Varlıklar
6.12 7.144.357 6.788.044
TOPLAM VARLIKLAR
8.064.065 7.603.844
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 110.645 47.500
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
110.645 47.500
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.953.420 7.556.344
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 7.556.344 7.424.053
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.883.655 -1.555.226
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.133.461 15.162.111
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.620.040 -13.474.594
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 7.953.420 7.556.344
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 387.837 181.759
Temettü Gelirleri
10 50.085 343.118
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 262.439 330.847
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.357.550 -2.224.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.037 24.342
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.087.948 -1.344.705
Yönetim Ücretleri
8 -151.341 -161.539
Saklama Ücretleri
8 -4.961 -5.149
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -1.573 -1.711
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.696 -9.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -37.214 -27.428
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-204.293 -210.521
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.883.655 -1.555.226
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.883.655 -1.555.226
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.883.655 -1.555.226
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822172
BIST