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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 19:14
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.719.912 66.117.832
Net Dönem Karı (Zararı)
139.103.978 130.610.353
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-183.522.697 -128.355.849
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -166.167.726 -133.496.105
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-17.354.971 5.140.256
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.384.066 -64.492.521
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-92.465.704 -23.207.710
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
274.123 -52.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
59.807.515 -41.232.042
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-76.802.785 -62.238.017
Alınan Faiz
10 166.167.726 133.496.105
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.354.971 -5.140.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-158.321.142 -53.973.401
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
22.697.337.259 24.625.988.405
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-22.855.658.401 -24.679.961.806
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.601.230 12.144.431
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.601.230 12.144.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.024.595 39.880.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 423.365 52.024.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 423.365 52.024.595
Ters Repo Alacakları
12 156.597.637 64.131.933
Finansal Varlıklar
6.12 722.650.159 782.457.674
TOPLAM VARLIKLAR
879.671.161 898.614.202
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.736.247 1.462.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.736.247 1.462.124
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
877.934.914 897.152.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 897.152.078 820.515.126
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
139.103.978 130.610.353
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.697.337.259 24.625.988.405
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-22.855.658.401 -24.679.961.806
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 877.934.914 897.152.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 166.167.726 133.496.105
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 10.410.918 10.698.607
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-17.354.971 5.140.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.102 300
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
159.224.775 149.335.268
Yönetim Ücretleri
8 -18.996.775 -17.649.143
Saklama Ücretleri
8 -389.375 -417.365
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -169.987 -178.427
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -546.220 -464.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -12.932 -10.162
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.120.797 -18.724.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.103.978 130.610.353
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
139.103.978 130.610.353
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
139.103.978 130.610.353



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822174


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