***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI106.719.912 66.117.832Net Dönem Karı (Zararı)139.103.978 130.610.353NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-183.522.697 -128.355.849Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -166.167.726 -133.496.105Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-17.354.971 5.140.256İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-32.384.066 -64.492.521Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-92.465.704 -23.207.710Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler274.123 -52.769İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler59.807.515 -41.232.042FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-76.802.785 -62.238.017Alınan Faiz10 166.167.726 133.496.105Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17.354.971 -5.140.256FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-158.321.142 -53.973.401Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit22.697.337.259 24.625.988.405Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-22.855.658.401 -24.679.961.806YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.601.230 12.144.431NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.601.230 12.144.431DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.024.595 39.880.164DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 423.365 52.024.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 423.365 52.024.595Ters Repo Alacakları12 156.597.637 64.131.933Finansal Varlıklar6.12 722.650.159 782.457.674TOPLAM VARLIKLAR879.671.161 898.614.202YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.736.247 1.462.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.736.247 1.462.124TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)877.934.914 897.152.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 897.152.078 820.515.126Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)139.103.978 130.610.353Katılma Payı İhraç Tutarı (+)22.697.337.259 24.625.988.405Katılma Payı İade Tutarı (-)-22.855.658.401 -24.679.961.806TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 877.934.914 897.152.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 166.167.726 133.496.105Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 10.410.918 10.698.607Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-17.354.971 5.140.256Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.102 300ESAS FAALİYET GELİRLERİ159.224.775 149.335.268Yönetim Ücretleri8 -18.996.775 -17.649.143Saklama Ücretleri8 -389.375 -417.365Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -169.987 -178.427Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -546.220 -464.338Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -12.932 -10.162ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-20.120.797 -18.724.915ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)139.103.978 130.610.353NET DÖNEM KARI (ZARARI)139.103.978 130.610.353DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)139.103.978 130.610.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822174BIST