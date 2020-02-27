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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 19:16
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.598.544 4.292.293
Net Dönem Karı (Zararı)
10 2.256.014 1.197.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.207.707 -1.910.599
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.372.073 -1.956.375
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
164.366 45.776
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.854.558 3.094.850
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.179 -4.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.878.737 3.099.726
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.806.251 2.381.694
Alınan Faiz
10 4.372.073 1.956.375
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-164.366 -45.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.080.759 -4.700.308
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
53.781.666 18.723.079
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-29.700.907 -23.423.387
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
482.215 -408.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
482.215 -408.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.923 507.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 582.138 99.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 582.138 99.923
Finansal Varlıklar
6.12 32.534.565 6.655.828
TOPLAM VARLIKLAR
33.116.703 6.755.751
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 38.382 14.203
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.078.321 6.741.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 6.741.548 10.244.413
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.256.014 1.197.443
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
53.781.666 18.723.079
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-29.700.907 -23.423.387
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 33.078.321 6.741.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.372.073 1.956.375
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -2.094.408 -681.127
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
164.366 45.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.442.031 1.321.026
Yönetim Ücretleri
8 -157.790 -99.052
Saklama Ücretleri
8 -13.966 -8.701
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -3.623 -1.752
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -675 -301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -4.455 -8.297
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-186.017 -123.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.256.014 1.197.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.256.014 1.197.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.256.014 1.197.443



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822178


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