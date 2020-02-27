***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.598.544 4.292.293Net Dönem Karı (Zararı)10 2.256.014 1.197.443NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.207.707 -1.910.599Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -4.372.073 -1.956.375Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler164.366 45.776İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-25.854.558 3.094.850Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.179 -4.876İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.878.737 3.099.726FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-27.806.251 2.381.694Alınan Faiz10 4.372.073 1.956.375Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-164.366 -45.776FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.080.759 -4.700.308Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit53.781.666 18.723.079Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-29.700.907 -23.423.387YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)482.215 -408.015NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)482.215 -408.015DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ99.923 507.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 582.138 99.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 582.138 99.923Finansal Varlıklar6.12 32.534.565 6.655.828TOPLAM VARLIKLAR33.116.703 6.755.751YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5 38.382 14.203TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)33.078.321 6.741.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 6.741.548 10.244.413Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.256.014 1.197.443Katılma Payı İhraç Tutarı (+)53.781.666 18.723.079Katılma Payı İade Tutarı (-)-29.700.907 -23.423.387TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 33.078.321 6.741.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.372.073 1.956.375Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -2.094.408 -681.127Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar164.366 45.776Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ2.442.031 1.321.026Yönetim Ücretleri8 -157.790 -99.052Saklama Ücretleri8 -13.966 -8.701Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -3.623 -1.752Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -675 -301Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -4.455 -8.297ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-186.017 -123.583ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.256.014 1.197.443NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.256.014 1.197.443DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.256.014 1.197.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822178BIST