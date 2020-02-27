***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.028.085 -19.904.957Net Dönem Karı (Zararı)10.264.904 1.141.840NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.495.081 -2.409.091Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.061.001 -1.853.263Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.556.082 -555.828İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.236.819 -21.046.797Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.777 18.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.242.596 -21.065.297FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR5.523.166 -22.314.048Alınan Faiz10 3.061.001 1.853.263Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.556.082 555.828FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI302.184 24.803.495Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit302.184 24.803.495YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.330.269 4.898.538NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.330.269 4.898.538DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.898.538 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.228.807 4.898.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.228.807 4.898.538Finansal Varlıklar6 30.307.893 21.065.297TOPLAM VARLIKLAR36.536.700 25.963.835YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 24.277 18.500TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.277 18.500TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)36.512.423 25.945.335Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 25.945.335 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.264.904 1.141.840Katılma Payı İhraç Tutarı (+)302.184 24.803.495TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 36.512.423 25.945.335Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.061.001 1.853.263Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -175.848 -69.940Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.556.082 -555.828ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.441.235 1.227.495Yönetim Ücretleri8 -123.443 -55.389Saklama Ücretleri8 -31.916 -15.696Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.428Kurul Ücretleri8 -6.352 -2.861Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -9.112 -6.281ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-176.331 -85.655ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.264.904 1.141.840NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.264.904 1.141.840DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.264.904 1.141.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822183BIST