***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:18
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.028.085 -19.904.957
Net Dönem Karı (Zararı)
10.264.904 1.141.840
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.495.081 -2.409.091
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.061.001 -1.853.263
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.556.082 -555.828
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.236.819 -21.046.797
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.777 18.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.242.596 -21.065.297
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.523.166 -22.314.048
Alınan Faiz
10 3.061.001 1.853.263
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.556.082 555.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
302.184 24.803.495
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
302.184 24.803.495
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.330.269 4.898.538
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.330.269 4.898.538
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.898.538 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.228.807 4.898.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.228.807 4.898.538
Finansal Varlıklar
6 30.307.893 21.065.297
TOPLAM VARLIKLAR
36.536.700 25.963.835
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 24.277 18.500
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.277 18.500
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.512.423 25.945.335
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 25.945.335 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.264.904 1.141.840
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
302.184 24.803.495
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 36.512.423 25.945.335
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.061.001 1.853.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -175.848 -69.940
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.556.082 -555.828
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.441.235 1.227.495
Yönetim Ücretleri
8 -123.443 -55.389
Saklama Ücretleri
8 -31.916 -15.696
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.428
Kurul Ücretleri
8 -6.352 -2.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -9.112 -6.281
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-176.331 -85.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.264.904 1.141.840
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.264.904 1.141.840
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.264.904 1.141.840
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822183
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