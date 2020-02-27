***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-154.352.303 -201.385.290
Net Dönem Karı (Zararı)
139.118.936 12.877.355
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
27.457.172 -808.403
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -34.549.066 -6.596.643
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
62.006.238 5.788.240
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-293.471.239 -214.262.645
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-500.308
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
284.760 176.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-293.255.691 -214.438.920
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-126.895.131 -202.193.693
Alınan Faiz
10 34.549.066 6.596.643
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-62.006.238 -5.788.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.294.474 204.244.120
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
627.035.070 319.264.172
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-464.740.596 -115.020.052
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.942.171 2.858.830
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.942.171 2.858.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.438.808 579.978
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.380.979 3.438.808
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.380.979 3.438.808
Ters Repo Alacakları
500.308
Finansal Varlıklar
6.12 512.554.380 219.298.689
TOPLAM VARLIKLAR
524.435.667 222.737.497
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 484.060 199.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
484.060 199.300
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
523.951.607 222.538.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 222.538.197 5.416.722
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
139.118.936 12.877.355
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
627.035.070 319.264.172
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-464.740.596 -115.020.052
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 523.951.607 222.538.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 34.549.066 6.596.643
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 47.033.581 1.267.533
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
62.006.238 5.788.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
128.203
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
143.588.885 13.780.619
Yönetim Ücretleri
8 -4.042.127 -794.734
Saklama Ücretleri
8 -324.332 -70.504
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -85.209 -19.459
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -279 -2.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -12.494 -10.914
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.469.949 -903.264
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.118.936 12.877.355
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
139.118.936 12.877.355
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
139.118.936 12.877.355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822186
BIST