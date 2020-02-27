***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-154.352.303 -201.385.290Net Dönem Karı (Zararı)139.118.936 12.877.355NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER27.457.172 -808.403Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -34.549.066 -6.596.643Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler62.006.238 5.788.240İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-293.471.239 -214.262.645Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-500.308Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler284.760 176.275İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-293.255.691 -214.438.920FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-126.895.131 -202.193.693Alınan Faiz10 34.549.066 6.596.643Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-62.006.238 -5.788.240FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI162.294.474 204.244.120Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit627.035.070 319.264.172Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-464.740.596 -115.020.052YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.942.171 2.858.830NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.942.171 2.858.830DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.438.808 579.978DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.380.979 3.438.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.380.979 3.438.808Ters Repo Alacakları500.308Finansal Varlıklar6.12 512.554.380 219.298.689TOPLAM VARLIKLAR524.435.667 222.737.497YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 484.060 199.300TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)484.060 199.300TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)523.951.607 222.538.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 222.538.197 5.416.722Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)139.118.936 12.877.355Katılma Payı İhraç Tutarı (+)627.035.070 319.264.172Katılma Payı İade Tutarı (-)-464.740.596 -115.020.052TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 523.951.607 222.538.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 34.549.066 6.596.643Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 47.033.581 1.267.533Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar62.006.238 5.788.240Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler128.203ESAS FAALİYET GELİRLERİ143.588.885 13.780.619Yönetim Ücretleri8 -4.042.127 -794.734Saklama Ücretleri8 -324.332 -70.504Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -85.209 -19.459Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -279 -2.173Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -12.494 -10.914ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.469.949 -903.264ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)139.118.936 12.877.355NET DÖNEM KARI (ZARARI)139.118.936 12.877.355DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)139.118.936 12.877.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822186BIST