***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:25
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.199.305
Net Dönem Karı (Zararı)
2.555.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.158.964
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -714.788
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.873.752
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.755.036
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.768.975
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.040.341
Alınan Faiz
10 714.788
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.873.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.217.064
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.302.813
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.085.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.759
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.759
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.759
Finansal Varlıklar
6.12 12.768.975
TOPLAM VARLIKLAR
12.786.734
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 13.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.939
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.772.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.555.731
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.302.813
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.085.749
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 12.772.795 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 714.788
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 40.780
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.873.752
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.629.320
Yönetim Ücretleri
8 -45.110
Saklama Ücretleri
8 -12.844
Denetim Ücretleri
8 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -1.825
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.530
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-73.589
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.555.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.555.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.555.731
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822191
BIST