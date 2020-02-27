***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.199.305Net Dönem Karı (Zararı)2.555.731NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.158.964Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -714.788Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.873.752İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-12.755.036Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.768.975FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.040.341Alınan Faiz10 714.788Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.873.752FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.217.064Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.302.813Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.085.749YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.759NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.759DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.759Finansal Varlıklar6.12 12.768.975TOPLAM VARLIKLAR12.786.734YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.939TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.772.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.555.731Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.302.813Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.085.749TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 12.772.795 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 714.788Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 40.780Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.873.752ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.629.320Yönetim Ücretleri8 -45.110Saklama Ücretleri8 -12.844Denetim Ücretleri8 -5.508Kurul Ücretleri8 -1.825Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.772Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -6.530ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-73.589ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.555.731NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.555.731DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.555.731http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822191BIST