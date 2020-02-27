***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:28
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.223.700
Net Dönem Karı (Zararı)
3.153.745
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.178.858
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -447.957
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.626.815
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-52.377.445
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-52.423.909
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.044.842
Alınan Faiz
10 447.957
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.626.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.326.503
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
61.246.516
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.920.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.803
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 102.803
Finansal Varlıklar
6.12 52.423.909
TOPLAM VARLIKLAR
52.526.712
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 46.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.464
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.480.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.153.745
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
61.246.516
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.920.013
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 52.480.248 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 447.957
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 218.882
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.626.815
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.293.654
Yönetim Ücretleri
8 -109.567
Saklama Ücretleri
8 -13.549
Denetim Ücretleri
8 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -3.734
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.775
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-139.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.153.745
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.153.745
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.153.745
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822199
BIST