***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.223.700Net Dönem Karı (Zararı)3.153.745NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.178.858Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -447.957Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.626.815İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-52.377.445Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler46.464İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-52.423.909FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-47.044.842Alınan Faiz10 447.957Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.626.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.326.503Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit61.246.516Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-11.920.013YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.803NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.803DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 102.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 102.803Finansal Varlıklar6.12 52.423.909TOPLAM VARLIKLAR52.526.712YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 46.464TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)46.464TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.480.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.153.745Katılma Payı İhraç Tutarı (+)61.246.516Katılma Payı İade Tutarı (-)-11.920.013TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 52.480.248 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 447.957Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 218.882Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.626.815ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.293.654Yönetim Ücretleri8 -109.567Saklama Ücretleri8 -13.549Denetim Ücretleri8 -5.508Kurul Ücretleri8 -3.734Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.776Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -5.775ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-139.909ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.153.745NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.153.745DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.153.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822199BIST