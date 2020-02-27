***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.096.941 21.327.028Net Dönem Karı (Zararı)4.782.489 14.571.677NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.301.907 -256.542Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.039.620 -4.788.138Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.262.287 4.531.596İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER17.314.452 6.755.351Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -9.505.856Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler444.432 -62.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.375.876 6.817.656FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.795.034 21.070.486Alınan Faiz10 1.039.620 4.788.138Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.262.287 -4.531.596FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.252.529 -16.354.639Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit45.363.128 17.852.444Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-71.615.657 -34.207.083YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.155.588 4.972.389NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.155.588 4.972.389DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.982.003 1.009.614DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.826.415 5.982.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.826.415 5.982.003Ters Repo Alacakları12 9.505.856Finansal Varlıklar6 29.042.154 55.418.030TOPLAM VARLIKLAR40.374.425 61.400.033YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 510.524 66.092TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)510.524 66.092TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.863.901 61.333.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 61.333.941 63.116.903Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.782.489 14.571.677Katılma Payı İhraç Tutarı (+)45.363.128 17.852.444Katılma Payı İade Tutarı (-)-71.615.657 -34.207.083TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 39.863.901 61.333.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.039.620 4.788.138Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 9.279.984 6.044.827Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-5.262.287 4.531.596ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.057.317 15.364.561Yönetim Ücretleri8 -209.520 -691.608Saklama Ücretleri8 -25.931 -66.356Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -3.880 -13.807Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.748 -6.345Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -26.241 -9.288ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-274.828 -792.884ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.782.489 14.571.677NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.782.489 14.571.677DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.782.489 14.571.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822200BIST