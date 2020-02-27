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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 19:29
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.096.941 21.327.028
Net Dönem Karı (Zararı)
4.782.489 14.571.677
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.301.907 -256.542
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.039.620 -4.788.138
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.262.287 4.531.596
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.314.452 6.755.351
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -9.505.856
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
444.432 -62.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.375.876 6.817.656
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.795.034 21.070.486
Alınan Faiz
10 1.039.620 4.788.138
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.262.287 -4.531.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.252.529 -16.354.639
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
45.363.128 17.852.444
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-71.615.657 -34.207.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.155.588 4.972.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.155.588 4.972.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.982.003 1.009.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.826.415 5.982.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.826.415 5.982.003
Ters Repo Alacakları
12 9.505.856
Finansal Varlıklar
6 29.042.154 55.418.030
TOPLAM VARLIKLAR
40.374.425 61.400.033
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 510.524 66.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
510.524 66.092
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.863.901 61.333.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 61.333.941 63.116.903
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.782.489 14.571.677
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
45.363.128 17.852.444
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-71.615.657 -34.207.083
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 39.863.901 61.333.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.039.620 4.788.138
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 9.279.984 6.044.827
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-5.262.287 4.531.596
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.057.317 15.364.561
Yönetim Ücretleri
8 -209.520 -691.608
Saklama Ücretleri
8 -25.931 -66.356
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -3.880 -13.807
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.748 -6.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -26.241 -9.288
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-274.828 -792.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.782.489 14.571.677
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.782.489 14.571.677
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.782.489 14.571.677



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822200


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