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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 19:39
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-772.562.519 140.750.540
Net Dönem Karı (Zararı)
402.505.786 59.825.520
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-418.391.608 -62.031.507
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -421.994.696 -62.193.118
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.603.088 161.611
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.175.068.305 80.925.020
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.046.760.663 2.047.735
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.941.903 -199.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-132.249.545 79.076.887
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.190.954.127 78.719.033
Alınan Faiz
10 421.994.696 62.193.118
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.603.088 -161.611
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.265.161.249 -220.931.426
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
23.693.919.941 3.654.839.977
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-21.428.758.692 -3.875.771.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.492.598.730 -80.180.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.492.598.730 -80.180.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.214.419 104.395.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.516.813.149 24.214.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.516.813.149 24.214.419
Ters Repo Alacakları
1.118.698.577 71.911.567
Diğer Alacaklar
5 26.347
Finansal Varlıklar
6.12 328.424.249 196.174.704
TOPLAM VARLIKLAR
2.963.935.975 292.327.037
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.222.539 280.636
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.222.539 280.636
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.959.713.436 292.046.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 292.046.401 453.152.307
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
402.505.786 59.825.520
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
23.693.919.941 3.654.839.977
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-21.428.758.692 -3.875.771.403
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 2.959.713.436 292.046.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 421.994.696 62.193.118
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 9.091.708 2.476.241
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.603.088 161.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.809 163.876
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
434.714.301 64.994.846
Yönetim Ücretleri
8 -28.838.392 -4.290.837
Saklama Ücretleri
8 -970.753 -123.512
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -542.667 -77.214
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.796.685 -584.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -54.510 -87.618
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.208.515 -5.169.326
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
402.505.786 59.825.520
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
402.505.786 59.825.520
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
402.505.786 59.825.520



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822210


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