***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-772.562.519 140.750.540Net Dönem Karı (Zararı)402.505.786 59.825.520NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-418.391.608 -62.031.507Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -421.994.696 -62.193.118Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.603.088 161.611İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.175.068.305 80.925.020Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.046.760.663 2.047.735Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.941.903 -199.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-132.249.545 79.076.887FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.190.954.127 78.719.033Alınan Faiz10 421.994.696 62.193.118Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.603.088 -161.611FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.265.161.249 -220.931.426Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit23.693.919.941 3.654.839.977Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-21.428.758.692 -3.875.771.403YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.492.598.730 -80.180.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.492.598.730 -80.180.886DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.214.419 104.395.305DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.516.813.149 24.214.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.516.813.149 24.214.419Ters Repo Alacakları1.118.698.577 71.911.567Diğer Alacaklar5 26.347Finansal Varlıklar6.12 328.424.249 196.174.704TOPLAM VARLIKLAR2.963.935.975 292.327.037YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.222.539 280.636TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.222.539 280.636TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.959.713.436 292.046.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 292.046.401 453.152.307Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)402.505.786 59.825.520Katılma Payı İhraç Tutarı (+)23.693.919.941 3.654.839.977Katılma Payı İade Tutarı (-)-21.428.758.692 -3.875.771.403TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 2.959.713.436 292.046.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 421.994.696 62.193.118Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 9.091.708 2.476.241Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.603.088 161.611Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.809 163.876ESAS FAALİYET GELİRLERİ434.714.301 64.994.846Yönetim Ücretleri8 -28.838.392 -4.290.837Saklama Ücretleri8 -970.753 -123.512Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -542.667 -77.214Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.796.685 -584.665Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -54.510 -87.618ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-32.208.515 -5.169.326ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)402.505.786 59.825.520NET DÖNEM KARI (ZARARI)402.505.786 59.825.520DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)402.505.786 59.825.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822210BIST