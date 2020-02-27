***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.285.772 0Net Dönem Karı (Zararı)4.350.297NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.931.686Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -221.806Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.153.492İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-40.636.069 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler36.997İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-40.673.066FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-32.354.086 0Alınan Faiz10 221.806Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.153.492FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.435.175Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit36.435.175YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)149.403 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)149.403 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 149.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 149.403Finansal Varlıklar6.12 40.673.066TOPLAM VARLIKLAR40.822.469YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 36.997TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)36.997TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)40.785.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.350.297Katılma Payı İhraç Tutarı (+)36.435.175TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 40.785.472 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 221.806Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 93.232Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.153.492ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.468.530Yönetim Ücretleri8 -94.970Saklama Ücretleri8 -8.081Denetim Ücretleri8 -3.934Kurul Ücretleri8 -2.708Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -7.133Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -1.407ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-118.233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.350.297NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.350.297DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.350.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822214BIST