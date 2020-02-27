***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.285.772 0
Net Dönem Karı (Zararı)
4.350.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.931.686
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -221.806
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.153.492
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.636.069 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
36.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.673.066
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.354.086 0
Alınan Faiz
10 221.806
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.153.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.435.175
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
36.435.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.403 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.403 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 149.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 149.403
Finansal Varlıklar
6.12 40.673.066
TOPLAM VARLIKLAR
40.822.469
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 36.997
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
36.997
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.785.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.350.297
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
36.435.175
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 40.785.472 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 221.806
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 93.232
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.153.492
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.468.530
Yönetim Ücretleri
8 -94.970
Saklama Ücretleri
8 -8.081
Denetim Ücretleri
8 -3.934
Kurul Ücretleri
8 -2.708
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.407
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-118.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.350.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.350.297
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.350.297
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822214
BIST