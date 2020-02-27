***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.351.690
Net Dönem Karı (Zararı)
35.545.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.175.433
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.567.736
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25.743.169
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-197.897.515
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
192.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-198.090.052
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-146.176.257
Alınan Faiz
10 9.567.736
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-25.743.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
163.361.562
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
340.653.533
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-177.291.971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.009.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.009.872
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.009.872
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.009.872
Finansal Varlıklar
6.12 198.090.052
TOPLAM VARLIKLAR
199.099.924 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 192.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
192.537
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
198.907.387 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.545.825
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
340.653.533
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-177.291.971
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 198.907.387 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 9.567.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.754.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
25.743.169
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.065.439
Yönetim Ücretleri
8 -1.366.586
Saklama Ücretleri
8 -109.214
Denetim Ücretleri
8 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -28.284
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.822
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.519.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.545.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.545.825
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.545.825
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822215
BIST