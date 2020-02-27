***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-162.351.690Net Dönem Karı (Zararı)35.545.825NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER16.175.433Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -9.567.736Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler25.743.169İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-197.897.515Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler192.537İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-198.090.052FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-146.176.257Alınan Faiz10 9.567.736Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-25.743.169FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI163.361.562Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit340.653.533Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-177.291.971YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.009.872NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.009.872DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.009.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.009.872Finansal Varlıklar6.12 198.090.052TOPLAM VARLIKLAR199.099.924 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 192.537TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)192.537TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)198.907.387 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)35.545.825Katılma Payı İhraç Tutarı (+)340.653.533Katılma Payı İade Tutarı (-)-177.291.971TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 198.907.387 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 9.567.736Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.754.534Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar25.743.169ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.065.439Yönetim Ücretleri8 -1.366.586Saklama Ücretleri8 -109.214Denetim Ücretleri8 -5.508Kurul Ücretleri8 -28.284Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.200Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -6.822ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.519.614ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.545.825NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.545.825DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)35.545.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822215BIST