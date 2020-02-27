***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.121.486Net Dönem Karı (Zararı)3.711.084NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.492.747Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.086.002Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.578.749İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.832.570Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-21.851.190FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.628.739Alınan Faiz10 1.086.002Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.578.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.126.875Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18.126.875YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.389NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.389DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.389Finansal Varlıklar6.12 21.851.190TOPLAM VARLIKLAR21.856.579YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 18.620TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.620TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)21.837.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.711.084Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18.126.875TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 21.837.959 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.086.002Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 122.138Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.578.749ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.786.889Yönetim Ücretleri8 -49.429Saklama Ücretleri8 -12.300Denetim Ücretleri8 -5.508Kurul Ücretleri8 -2.180Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -885Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -5.503ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-75.805ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.711.084NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.711.084DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.711.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822221BIST