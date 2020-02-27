***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.121.486
Net Dönem Karı (Zararı)
3.711.084
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.492.747
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.086.002
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.578.749
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.832.570
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.851.190
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.628.739
Alınan Faiz
10 1.086.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.578.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.126.875
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18.126.875
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.389
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.389
Finansal Varlıklar
6.12 21.851.190
TOPLAM VARLIKLAR
21.856.579
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 18.620
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.620
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.837.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.711.084
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18.126.875
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 21.837.959 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.086.002
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 122.138
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.578.749
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.786.889
Yönetim Ücretleri
8 -49.429
Saklama Ücretleri
8 -12.300
Denetim Ücretleri
8 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -2.180
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -885
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.503
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-75.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.711.084
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.711.084
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.711.084
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822221
BIST