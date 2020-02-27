***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.318
Net Dönem Karı (Zararı)
10.782.500
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.669.316
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.377.838
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
708.522
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.858.818
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.500.925
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.754.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.112.386
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.745.634
Alınan Faiz
10 10.377.838
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-708.522
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.952.920
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
227.812.742
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-20.859.822
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.876.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.876.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 206.876.602
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 206.876.602
Ters Repo Alacakları
1.500.925
Finansal Varlıklar
6.12 11.112.386
TOPLAM VARLIKLAR
219.489.913
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
1.569.795
Diğer Borçlar
5 184.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.754.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
217.735.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.782.500
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
227.812.742
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-20.859.822
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 217.735.420 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 10.377.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 415.021
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
708.522
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.501.381
Yönetim Ücretleri
8 -628.444
Saklama Ücretleri
8 -39.864
Denetim Ücretleri
8 -3.934
Kurul Ücretleri
8 -15.567
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -2.876
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-718.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.782.500
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.782.500
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.782.500
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822222
BIST