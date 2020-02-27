***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-76.318Net Dönem Karı (Zararı)10.782.500NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.669.316Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -10.377.838Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler708.522İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.858.818Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.500.925Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.754.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.112.386FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.745.634Alınan Faiz10 10.377.838Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-708.522FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI206.952.920Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit227.812.742Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-20.859.822YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)206.876.602NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)206.876.602DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 206.876.602Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 206.876.602Ters Repo Alacakları1.500.925Finansal Varlıklar6.12 11.112.386TOPLAM VARLIKLAR219.489.913YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler1.569.795Diğer Borçlar5 184.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.754.493TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)217.735.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.782.500Katılma Payı İhraç Tutarı (+)227.812.742Katılma Payı İade Tutarı (-)-20.859.822TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 217.735.420 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 10.377.838Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 415.021Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar708.522ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.501.381Yönetim Ücretleri8 -628.444Saklama Ücretleri8 -39.864Denetim Ücretleri8 -3.934Kurul Ücretleri8 -15.567Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -28.196Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -2.876ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-718.881ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.782.500NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.782.500DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.782.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822222BIST