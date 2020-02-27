***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.247.348 -10.601.282Net Dönem Karı (Zararı)8.143.398 -280.075NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.358.591 -179.755Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.587.062 -9.502Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.945.653 -170.253İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-25.390.746 -10.321.207Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.077 7.082İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.407.823 -10.328.289FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-13.888.757 -10.781.037Alınan Faiz10 1.587.062 9.502Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.945.653 170.253FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.182.026 10.753.200Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit17.182.026 10.753.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-65.322 151.918NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-65.322 151.918DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ151.918DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 86.596 151.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 86.596 151.918Finansal Varlıklar6.12 35.736.112 10.328.289TOPLAM VARLIKLAR35.822.708 10.480.207YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 24.159 7.082TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.159 7.082TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)35.798.549 10.473.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 10.473.125 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.143.398 -280.075Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17.182.026 10.753.200TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 35.798.549 10.473.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.587.062 9.502Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.766.379 -112.242Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.945.653 -170.253ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.299.094 -272.993Yönetim Ücretleri8 -103.722 -1.617Saklama Ücretleri8 -29.169 -305Denetim Ücretleri8 -5.508 -4.071Kurul Ücretleri8 -5.817 -84Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -681 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -10.799 -1.005ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-155.696 -7.082ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.143.398 -280.075NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.143.398 -280.075DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.143.398 -280.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822224BIST