***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.247.348 -10.601.282
Net Dönem Karı (Zararı)
8.143.398 -280.075
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.358.591 -179.755
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.587.062 -9.502
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.945.653 -170.253
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.390.746 -10.321.207
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.077 7.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.407.823 -10.328.289
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.888.757 -10.781.037
Alınan Faiz
10 1.587.062 9.502
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.945.653 170.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.182.026 10.753.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17.182.026 10.753.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.322 151.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.322 151.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
151.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 86.596 151.918
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 86.596 151.918
Finansal Varlıklar
6.12 35.736.112 10.328.289
TOPLAM VARLIKLAR
35.822.708 10.480.207
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 24.159 7.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.159 7.082
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.798.549 10.473.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 10.473.125 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.143.398 -280.075
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17.182.026 10.753.200
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 35.798.549 10.473.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.587.062 9.502
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.766.379 -112.242
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.945.653 -170.253
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.299.094 -272.993
Yönetim Ücretleri
8 -103.722 -1.617
Saklama Ücretleri
8 -29.169 -305
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -4.071
Kurul Ücretleri
8 -5.817 -84
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -681 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.799 -1.005
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-155.696 -7.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.143.398 -280.075
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.143.398 -280.075
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.143.398 -280.075
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822224
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