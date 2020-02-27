***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.680.285 560.861Net Dönem Karı (Zararı)1.266.136 54.638NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-43.197 -282.845Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -498.877 -214.240Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler455.680 -68.605İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.946.421 506.223Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.000.616 105.086Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler22.210 -1.878İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.968.015 403.015FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.723.482 278.016Alınan Faiz10 498.877 214.240Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-455.680 68.605FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.006.995 -448.978Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit50.756.773 3.210.997Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-43.749.778 -3.659.975YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)326.710 111.883NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)326.710 111.883DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ114.306 2.423DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 441.016 114.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 441.016 114.306Ters Repo Alacakları12 1.000.616Finansal Varlıklar6 8.500.647 1.532.632TOPLAM VARLIKLAR9.942.279 1.646.938YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 32.996 10.786TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.996 10.786TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.909.283 1.636.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 1.636.152 2.030.492Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.266.136 54.638Katılma Payı İhraç Tutarı (+)50.756.773 3.210.997Katılma Payı İade Tutarı (-)-43.749.778 -3.659.975TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 9.909.283 1.636.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 498.877 214.240Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 429.737 -38.148Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar455.680 -68.605ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.384.294 107.487Yönetim Ücretleri-1.533Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -887 -349Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.407 -883Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -7.819 -6.673ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-118.158 -52.849ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.266.136 54.638NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.266.136 54.638DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.266.136 54.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822229BIST