***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 19:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.680.285 560.861
Net Dönem Karı (Zararı)
1.266.136 54.638
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.197 -282.845
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -498.877 -214.240
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
455.680 -68.605
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.946.421 506.223
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.000.616 105.086
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.210 -1.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.968.015 403.015
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.723.482 278.016
Alınan Faiz
10 498.877 214.240
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-455.680 68.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.006.995 -448.978
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.756.773 3.210.997
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-43.749.778 -3.659.975
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
326.710 111.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
326.710 111.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.306 2.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 441.016 114.306
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 441.016 114.306
Ters Repo Alacakları
12 1.000.616
Finansal Varlıklar
6 8.500.647 1.532.632
TOPLAM VARLIKLAR
9.942.279 1.646.938
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 32.996 10.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.996 10.786
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.909.283 1.636.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 1.636.152 2.030.492
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.266.136 54.638
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.756.773 3.210.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-43.749.778 -3.659.975
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 9.909.283 1.636.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 498.877 214.240
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 429.737 -38.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
455.680 -68.605
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.384.294 107.487
Yönetim Ücretleri
-1.533
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -887 -349
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.407 -883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.819 -6.673
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-118.158 -52.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.266.136 54.638
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.266.136 54.638
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.266.136 54.638
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822229
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