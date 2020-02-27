***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.076.597 3.343.592Net Dönem Karı (Zararı)666.546 201.347NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-319.140 -502.866Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -441.691 -383.734Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler122.551 -119.132İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.743.143 3.142.245Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-500.308Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-51.381 56.787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.191.454 3.085.458FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.395.737 2.840.726Alınan Faiz10 441.691 383.734Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-122.551 119.132FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.159.011 -3.713.189Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18.465.088 2.523.998Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-17.306.077 -6.237.187YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.414 -369.597NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.414 -369.597DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ115.076 484.673DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 197.490 115.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 197.490 115.076Ters Repo Alacakları12 500.308Finansal Varlıklar6.12 3.337.036 2.145.582TOPLAM VARLIKLAR4.034.834 2.260.658YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 26.546 77.927TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.546 77.927TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.008.288 2.182.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 2.182.731 5.694.573Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)666.546 201.347Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18.465.088 2.523.998Katılma Payı İade Tutarı (-)-17.306.077 -6.237.187TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 4.008.288 2.182.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 441.691 383.734Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 196.187 7.386Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar122.551 -119.132ESAS FAALİYET GELİRLERİ760.429 271.988Yönetim Ücretleri8 -74.684 -54.404Saklama Ücretleri8 -2.353 -1.734Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -544 -474Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.171 -2.468Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -7.623 -6.081ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-93.883 -70.641ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)666.546 201.347NET DÖNEM KARI (ZARARI)666.546 201.347DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)666.546 201.347http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822232BIST