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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 19:57
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.076.597 3.343.592
Net Dönem Karı (Zararı)
666.546 201.347
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-319.140 -502.866
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -441.691 -383.734
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
122.551 -119.132
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.743.143 3.142.245
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-500.308
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-51.381 56.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.191.454 3.085.458
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.395.737 2.840.726
Alınan Faiz
10 441.691 383.734
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-122.551 119.132
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.159.011 -3.713.189
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18.465.088 2.523.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-17.306.077 -6.237.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.414 -369.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.414 -369.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.076 484.673
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 197.490 115.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 197.490 115.076
Ters Repo Alacakları
12 500.308
Finansal Varlıklar
6.12 3.337.036 2.145.582
TOPLAM VARLIKLAR
4.034.834 2.260.658
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 26.546 77.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.546 77.927
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.008.288 2.182.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 2.182.731 5.694.573
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
666.546 201.347
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18.465.088 2.523.998
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-17.306.077 -6.237.187
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 4.008.288 2.182.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 441.691 383.734
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 196.187 7.386
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
122.551 -119.132
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
760.429 271.988
Yönetim Ücretleri
8 -74.684 -54.404
Saklama Ücretleri
8 -2.353 -1.734
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -544 -474
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.171 -2.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.623 -6.081
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-93.883 -70.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
666.546 201.347
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
666.546 201.347
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
666.546 201.347



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822232


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Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 -0,03  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,02  
B. Petrol 51,08 51,08 -1,73  
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