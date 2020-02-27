***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
613.181 -8.051.729
Net Dönem Karı (Zararı)
12.334.217 3.740.976
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.243.269 157.197
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.998.018 -3.138.003
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.241.287 3.295.200
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.721.036 -11.792.705
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.500.925
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
42.146 5.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.262.257 -11.798.409
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.856.450 -7.894.532
Alınan Faiz
10 3.998.018 3.138.003
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.241.287 -3.295.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.140.629 6.600.133
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.313.075 38.286.807
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.172.446 -31.686.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.753.810 -1.451.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.753.810 -1.451.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.680.631 3.132.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.434.441 1.680.631
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.434.441 1.680.631
Ters Repo Alacakları
1.500.925
Finansal Varlıklar
6.12 47.038.599 36.776.342
TOPLAM VARLIKLAR
52.973.965 38.456.973
YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Yükümlülükler
37.591
Diğer Borçlar
5 24.944 20.389
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
62.535 20.389
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.911.430 38.436.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 38.436.584 28.095.475
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.334.217 3.740.976
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.313.075 38.286.807
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.172.446 -31.686.674
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 52.911.430 38.436.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.998.018 3.138.003
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 276.091 -2.554.979
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.241.287 3.295.200
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.515.396 3.878.224
Yönetim Ücretleri
8 -112.388 -75.466
Saklama Ücretleri
8 -43.406 -36.893
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.467
Kurul Ücretleri
8 -9.263 -6.375
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.938 -2.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.676 -10.400
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-181.179 -137.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.334.217 3.740.976
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.334.217 3.740.976
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.334.217 3.740.976
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822234
BIST