***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI613.181 -8.051.729Net Dönem Karı (Zararı)12.334.217 3.740.976NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.243.269 157.197Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.998.018 -3.138.003Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler8.241.287 3.295.200İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.721.036 -11.792.705Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.500.925Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler42.146 5.704İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.262.257 -11.798.409FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.856.450 -7.894.532Alınan Faiz10 3.998.018 3.138.003Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.241.287 -3.295.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.140.629 6.600.133Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit3.313.075 38.286.807Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.172.446 -31.686.674YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.753.810 -1.451.596NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.753.810 -1.451.596DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.680.631 3.132.227DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.434.441 1.680.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.434.441 1.680.631Ters Repo Alacakları1.500.925Finansal Varlıklar6.12 47.038.599 36.776.342TOPLAM VARLIKLAR52.973.965 38.456.973YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler37.591Diğer Borçlar5 24.944 20.389TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)62.535 20.389TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.911.430 38.436.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 38.436.584 28.095.475Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.334.217 3.740.976Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.313.075 38.286.807Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.172.446 -31.686.674TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 52.911.430 38.436.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.998.018 3.138.003Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 276.091 -2.554.979Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar8.241.287 3.295.200ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.515.396 3.878.224Yönetim Ücretleri8 -112.388 -75.466Saklama Ücretleri8 -43.406 -36.893Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.467Kurul Ücretleri8 -9.263 -6.375Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.938 -2.647Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -7.676 -10.400ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-181.179 -137.248ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.334.217 3.740.976NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.334.217 3.740.976DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.334.217 3.740.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822234BIST