***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.067 -425.458
Net Dönem Karı (Zararı)
213.232 -176.919
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
103.748 -105.121
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 -10.911 -37.133
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
114.659 -67.988
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-286.299 -248.539
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
179.899 -119.859
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.726 -72.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-496.924 -56.136
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
30.681 -530.579
Alınan Temettü
30.266
Alınan Faiz
10 10.911 6.867
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-114.659 67.988
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.190 427.068
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.933.304 2.532.282
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.859.114 -2.105.214
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.123 1.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.123 1.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.260 1.650
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.383 3.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.383 3.260
Ters Repo Alacakları
44.021
Takas Alacakları
12 44.394 186.009
Diğer Alacaklar
5 14.392 8.655
Finansal Varlıklar
6.12 1.031.196 534.272
TOPLAM VARLIKLAR
1.094.365 776.217
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
15.294 39
Diğer Borçlar
5 33.843 18.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.137 18.411
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.045.228 757.806
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 757.806 507.657
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
213.232 -176.919
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.933.304 2.532.282
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.859.114 -2.105.214
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.045.228 757.806
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 10.911 6.867
Temettü Gelirleri
40.124 30.266
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 62.313 -132.330
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
114.659 -67.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
54.238 45.871
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
282.245 -117.314
Yönetim Ücretleri
8 -13.341 -12.383
Saklama Ücretleri
8 -344 -314
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -156 -138
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.774 -3.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -45.890 -37.994
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-69.013 -59.605
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
213.232 -176.919
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
213.232 -176.919
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
213.232 -176.919
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822237
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