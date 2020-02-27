***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.067 -425.458Net Dönem Karı (Zararı)213.232 -176.919NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER103.748 -105.121Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 -10.911 -37.133Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler114.659 -67.988İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-286.299 -248.539Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler179.899 -119.859Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler30.726 -72.544İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-496.924 -56.136FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR30.681 -530.579Alınan Temettü30.266Alınan Faiz10 10.911 6.867Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-114.659 67.988FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.190 427.068Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.933.304 2.532.282Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.859.114 -2.105.214YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.123 1.610NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.123 1.610DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.260 1.650DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.383 3.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.383 3.260Ters Repo Alacakları44.021Takas Alacakları12 44.394 186.009Diğer Alacaklar5 14.392 8.655Finansal Varlıklar6.12 1.031.196 534.272TOPLAM VARLIKLAR1.094.365 776.217YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları15.294 39Diğer Borçlar5 33.843 18.372TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)49.137 18.411TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.045.228 757.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 757.806 507.657Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)213.232 -176.919Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.933.304 2.532.282Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.859.114 -2.105.214TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 1.045.228 757.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 10.911 6.867Temettü Gelirleri40.124 30.266Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 62.313 -132.330Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar114.659 -67.988Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler54.238 45.871ESAS FAALİYET GELİRLERİ282.245 -117.314Yönetim Ücretleri8 -13.341 -12.383Saklama Ücretleri8 -344 -314Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -156 -138Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.774 -3.296Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -45.890 -37.994ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-69.013 -59.605ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)213.232 -176.919NET DÖNEM KARI (ZARARI)213.232 -176.919DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)213.232 -176.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822237BIST