***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.475.127Net Dönem Karı (Zararı)6.012.055NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER5.848.192Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -125.078Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.973.270İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-91.487.182Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler72.240İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-91.559.422FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-79.626.935Alınan Faiz10 125.078Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.973.270FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.621.408Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit85.621.408YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)146.281NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)146.281DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 146.281Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 146.281Finansal Varlıklar6.12 91.559.422TOPLAM VARLIKLAR91.705.703YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 72.240TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)72.240TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)91.633.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.012.055Katılma Payı İhraç Tutarı (+)85.621.408TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 91.633.463 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 125.078Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 48.274Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar5.973.270ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.146.622Yönetim Ücretleri8 -90.405Saklama Ücretleri8 -7.614Denetim Ücretleri8 -5.509Kurul Ücretleri8 -1.840Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -28.564Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -635ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-134.567ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.012.055NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.012.055DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.012.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822241BIST