***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.475.127
Net Dönem Karı (Zararı)
6.012.055
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.848.192
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -125.078
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.973.270
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-91.487.182
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
72.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-91.559.422
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-79.626.935
Alınan Faiz
10 125.078
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.973.270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.621.408
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
85.621.408
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 146.281
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 146.281
Finansal Varlıklar
6.12 91.559.422
TOPLAM VARLIKLAR
91.705.703
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 72.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.240
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.633.463
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.012.055
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
85.621.408
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 91.633.463 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 125.078
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 48.274
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.973.270
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.146.622
Yönetim Ücretleri
8 -90.405
Saklama Ücretleri
8 -7.614
Denetim Ücretleri
8 -5.509
Kurul Ücretleri
8 -1.840
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -635
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-134.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.012.055
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.012.055
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.012.055
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822241
BIST