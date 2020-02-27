***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.398.287 9.633.036
Net Dönem Karı (Zararı)
3.874.348 2.679.563
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.879.624 -3.041.927
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.457.874 -3.020.367
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
578.250 -21.560
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-43.272.635 6.953.473
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-29.099.010 581.721
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-124.823 187.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.048.802 6.183.989
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.277.911 6.591.109
Alınan Temettü
32.500
Alınan Faiz
10 3.457.874 2.987.867
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-578.250 21.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.337.872 -9.877.259
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
52.499.397 4.451.974
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12.161.525 -14.329.233
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
939.585 -244.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
939.585 -244.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.519.847 1.764.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.459.432 1.519.847
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.459.433 1.519.847
Ters Repo Alacakları
29.518.297 419.287
Finansal Varlıklar
6.12 28.293.155 14.244.353
TOPLAM VARLIKLAR
60.270.885 16.183.487
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 100.435 225.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
100.435 225.258
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
60.170.450 15.958.229
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 15.958.229 23.155.925
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.874.348 2.679.563
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
52.499.399 4.451.974
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12.161.526 -14.329.233
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 60.170.450 15.958.229
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.457.874 2.987.867
Temettü Gelirleri
10 12.112 32.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 190.165 -49.422
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
578.250 -21.560
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.238.401 2.949.385
Yönetim Ücretleri
8 -283.451 -208.025
Saklama Ücretleri
8 -30.051 -25.601
Denetim Ücretleri
8 -11.593 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -5.593 -3.986
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.604 -13.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -19.761 -13.567
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-364.053 -269.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.874.348 2.679.563
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.874.348 2.679.563
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.874.348 2.679.563
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822249
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