***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.398.287 9.633.036Net Dönem Karı (Zararı)3.874.348 2.679.563NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.879.624 -3.041.927Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.457.874 -3.020.367Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler578.250 -21.560İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-43.272.635 6.953.473Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-29.099.010 581.721Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-124.823 187.763İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.048.802 6.183.989FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-42.277.911 6.591.109Alınan Temettü32.500Alınan Faiz10 3.457.874 2.987.867Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-578.250 21.560FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.337.872 -9.877.259Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit52.499.397 4.451.974Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-12.161.525 -14.329.233YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)939.585 -244.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)939.585 -244.223DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.519.847 1.764.070DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.459.432 1.519.847Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.459.433 1.519.847Ters Repo Alacakları29.518.297 419.287Finansal Varlıklar6.12 28.293.155 14.244.353TOPLAM VARLIKLAR60.270.885 16.183.487YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 100.435 225.258TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)100.435 225.258TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)60.170.450 15.958.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 15.958.229 23.155.925Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.874.348 2.679.563Katılma Payı İhraç Tutarı (+)52.499.399 4.451.974Katılma Payı İade Tutarı (-)-12.161.526 -14.329.233TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 60.170.450 15.958.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.457.874 2.987.867Temettü Gelirleri10 12.112 32.500Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 190.165 -49.422Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar578.250 -21.560ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.238.401 2.949.385Yönetim Ücretleri8 -283.451 -208.025Saklama Ücretleri8 -30.051 -25.601Denetim Ücretleri8 -11.593 -5.480Kurul Ücretleri8 -5.593 -3.986Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -13.604 -13.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -19.761 -13.567ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-364.053 -269.822ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.874.348 2.679.563NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.874.348 2.679.563DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.874.348 2.679.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822249BIST