***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.791 -22.080.938Net Dönem Karı (Zararı)36.455.286 10.084.608NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER21.996.776 2.104.137Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -6.879.904 -4.232.358Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler28.876.680 6.336.495İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-36.410.495 -32.165.546Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.551 9.744İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-36.423.046 -32.175.290FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR22.041.567 -19.976.801Alınan Temettü36.441 13.822Alınan Faiz10 6.843.463 4.218.536Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-28.876.680 -6.336.495FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 22.106.279Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 73.539.140Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -51.432.861YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.791 25.341NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.791 25.341DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.073.347 1.048.006DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.118.138 1.073.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.118.138 1.073.347Finansal Varlıklar6.12 114.927.104 78.504.058TOPLAM VARLIKLAR116.045.242 79.577.405YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 44.286 31.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)44.286 31.735TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)116.000.956 79.545.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 79.545.670 47.354.783Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)36.455.286 10.084.608Katılma Payı İhraç Tutarı (+)73.539.140Katılma Payı İade Tutarı (-)-51.432.861TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 116.000.956 79.545.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 6.843.463 4.218.536Temettü Gelirleri36.441 13.822Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.080.690 -234.691Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar28.876.680 6.336.495ESAS FAALİYET GELİRLERİ36.837.274 10.334.162Yönetim Ücretleri8 -240.783 -153.487Saklama Ücretleri8 -87.123 -58.109Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.467Kurul Ücretleri8 -19.975 -13.073Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -19.847 -9.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -8.752 -10.136ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-381.988 -249.554ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.455.286 10.084.608NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.455.286 10.084.608DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.455.286 10.084.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822250BIST