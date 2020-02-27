***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:14
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.791 -22.080.938
Net Dönem Karı (Zararı)
36.455.286 10.084.608
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
21.996.776 2.104.137
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.879.904 -4.232.358
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28.876.680 6.336.495
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.410.495 -32.165.546
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.551 9.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-36.423.046 -32.175.290
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.041.567 -19.976.801
Alınan Temettü
36.441 13.822
Alınan Faiz
10 6.843.463 4.218.536
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.876.680 -6.336.495
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 22.106.279
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 73.539.140
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -51.432.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.791 25.341
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.791 25.341
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.073.347 1.048.006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.118.138 1.073.347
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.118.138 1.073.347
Finansal Varlıklar
6.12 114.927.104 78.504.058
TOPLAM VARLIKLAR
116.045.242 79.577.405
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 44.286 31.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.286 31.735
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
116.000.956 79.545.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 79.545.670 47.354.783
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.455.286 10.084.608
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
73.539.140
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-51.432.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 116.000.956 79.545.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 6.843.463 4.218.536
Temettü Gelirleri
36.441 13.822
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.080.690 -234.691
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
28.876.680 6.336.495
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.837.274 10.334.162
Yönetim Ücretleri
8 -240.783 -153.487
Saklama Ücretleri
8 -87.123 -58.109
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.467
Kurul Ücretleri
8 -19.975 -13.073
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.847 -9.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.752 -10.136
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-381.988 -249.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.455.286 10.084.608
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.455.286 10.084.608
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.455.286 10.084.608
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822250
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