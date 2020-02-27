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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 20:14
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.056.828 -344.340
Net Dönem Karı (Zararı)
738.189 -371.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
444.313 -445.845
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -76.142 -87.594
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
520.455 -358.251
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.795.017 27.273
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-782.650 -7.602
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
902.219 -2.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.914.586 37.021
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.612.515 -790.185
Alınan Temettü
10 62.934
Alınan Faiz
10 76.142 24.660
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-520.455 358.251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.058.338 344.882
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.016.469 3.264.337
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.958.131 -2.919.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.510 542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.510 542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.536 2.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.046 3.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.046 3.536
Ters Repo Alacakları
12 932.521 149.071
Diğer Alacaklar
5 281 1.081
Finansal Varlıklar
6.12 3.980.242 1.065.656
TOPLAM VARLIKLAR
4.918.090 1.219.344
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 880.960
Diğer Borçlar
5 30.379 9.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
911.339 9.120
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.006.751 1.210.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 1.210.224 1.236.955
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
738.189 -371.613
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.016.469 3.264.337
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.958.131 -2.919.455
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 4.006.751 1.210.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 76.142 24.660
Temettü Gelirleri
62.934
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 206.242 -47.347
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
520.455 -358.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.630 3.592
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
807.469 -314.412
Yönetim Ücretleri
8 -51.786 -42.936
Saklama Ücretleri
8 -1.147 -937
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -424 -295
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.223 -2.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.192 -5.513
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-69.280 -57.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
738.189 -371.613
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
738.189 -371.613
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
738.189 -371.613



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822251


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Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,69 17,73 -0,17  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 -0,00  
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