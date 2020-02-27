***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.056.828 -344.340Net Dönem Karı (Zararı)738.189 -371.613NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER444.313 -445.845Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -76.142 -87.594Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler520.455 -358.251İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.795.017 27.273Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-782.650 -7.602Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler902.219 -2.146İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.914.586 37.021FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.612.515 -790.185Alınan Temettü10 62.934Alınan Faiz10 76.142 24.660Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-520.455 358.251FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.058.338 344.882Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9.016.469 3.264.337Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.958.131 -2.919.455YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.510 542NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.510 542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.536 2.994DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.046 3.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.046 3.536Ters Repo Alacakları12 932.521 149.071Diğer Alacaklar5 281 1.081Finansal Varlıklar6.12 3.980.242 1.065.656TOPLAM VARLIKLAR4.918.090 1.219.344YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 880.960Diğer Borçlar5 30.379 9.120TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)911.339 9.120TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.006.751 1.210.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 1.210.224 1.236.955Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)738.189 -371.613Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.016.469 3.264.337Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.958.131 -2.919.455TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 4.006.751 1.210.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 76.142 24.660Temettü Gelirleri62.934Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 206.242 -47.347Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar520.455 -358.251Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.630 3.592ESAS FAALİYET GELİRLERİ807.469 -314.412Yönetim Ücretleri8 -51.786 -42.936Saklama Ücretleri8 -1.147 -937Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -424 -295Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.223 -2.040Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -7.192 -5.513ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-69.280 -57.201ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)738.189 -371.613NET DÖNEM KARI (ZARARI)738.189 -371.613DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)738.189 -371.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822251BIST