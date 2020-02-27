***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.226.355Net Dönem Karı (Zararı)4.440.154NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.103.736Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -920Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.104.656İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-48.666.509Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler51.193İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-48.717.702FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-40.122.619Alınan Faiz10 920Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.104.656FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.910.937Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit51.884.556Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.973.619YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)684.582NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)684.582DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 684.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 684.582Finansal Varlıklar6 48.717.702TOPLAM VARLIKLAR49.402.284 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 51.193TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)51.193TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)49.351.091 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.440.154Katılma Payı İhraç Tutarı (+)51.884.556Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.973.619TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 49.351.091 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 920Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 515.252Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.104.656ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.620.828Yönetim Ücretleri8 -147.764Saklama Ücretleri8 -9.598Denetim Ücretleri8 -5.508Kurul Ücretleri8 -3.844Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.472Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -3.488ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-180.674ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.440.154NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.440.154DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.440.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822252BIST