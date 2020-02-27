***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:17
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.226.355
Net Dönem Karı (Zararı)
4.440.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.103.736
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -920
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.104.656
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.666.509
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.717.702
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.122.619
Alınan Faiz
10 920
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.104.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.910.937
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
51.884.556
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.973.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
684.582
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
684.582
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 684.582
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 684.582
Finansal Varlıklar
6 48.717.702
TOPLAM VARLIKLAR
49.402.284 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 51.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.193
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
49.351.091 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.440.154
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
51.884.556
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.973.619
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 49.351.091 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 920
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 515.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.104.656
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.620.828
Yönetim Ücretleri
8 -147.764
Saklama Ücretleri
8 -9.598
Denetim Ücretleri
8 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -3.844
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -3.488
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-180.674
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.440.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.440.154
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.440.154
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822252
BIST