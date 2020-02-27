***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:19
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
498.379 -8.664.577
Net Dönem Karı (Zararı)
4.605.354 973.372
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-54.407 -448.057
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.866.004 -734.690
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.811.597 286.633
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.106.975 -9.637.949
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.503.424
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.590.344 12.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-193.895 -9.650.208
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
443.972 -9.112.634
Alınan Faiz
10 1.866.004 734.690
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.811.597 -286.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-549.453 8.958.258
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.249.998 11.369.996
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.799.451 -2.411.738
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.074 293.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.074 293.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
293.681 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 242.607 293.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 242.607 293.681
Takas Alacakları
5.503.424
Finansal Varlıklar
6.12 9.844.103 9.650.208
TOPLAM VARLIKLAR
15.590.134 9.943.889
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
1.068.200
Finansal Yükümlülükler
518.273
Diğer Borçlar
5 16.130 12.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.602.603 12.259
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.987.531 9.931.630
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 9.931.630 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.605.354 973.372
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.249.998 11.369.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.799.451 -2.411.738
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 13.987.531 9.931.630
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.866.004 734.690
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.032.648 -7.460
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.811.597 286.633
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.710.249 1.013.863
Yönetim Ücretleri
8 -62.636 -21.012
Saklama Ücretleri
8 -19.479 -7.800
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.428
Kurul Ücretleri
8 -2.579 -876
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -9.142 -887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.551 -4.488
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-104.895 -40.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.605.354 973.372
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.605.354 973.372
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.605.354 973.372
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822256
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