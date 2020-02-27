***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI498.379 -8.664.577Net Dönem Karı (Zararı)4.605.354 973.372NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-54.407 -448.057Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.866.004 -734.690Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.811.597 286.633İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.106.975 -9.637.949Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.503.424Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.590.344 12.259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-193.895 -9.650.208FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR443.972 -9.112.634Alınan Faiz10 1.866.004 734.690Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.811.597 -286.633FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-549.453 8.958.258Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.249.998 11.369.996Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.799.451 -2.411.738YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.074 293.681NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-51.074 293.681DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ293.681 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 242.607 293.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 242.607 293.681Takas Alacakları5.503.424Finansal Varlıklar6.12 9.844.103 9.650.208TOPLAM VARLIKLAR15.590.134 9.943.889YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları1.068.200Finansal Yükümlülükler518.273Diğer Borçlar5 16.130 12.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.602.603 12.259TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.987.531 9.931.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 9.931.630 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.605.354 973.372Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.249.998 11.369.996Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.799.451 -2.411.738TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 13.987.531 9.931.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.866.004 734.690Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.032.648 -7.460Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.811.597 286.633ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.710.249 1.013.863Yönetim Ücretleri8 -62.636 -21.012Saklama Ücretleri8 -19.479 -7.800Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.428Kurul Ücretleri8 -2.579 -876Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -9.142 -887Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -5.551 -4.488ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-104.895 -40.491ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.605.354 973.372NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.605.354 973.372DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.605.354 973.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822256BIST