***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.945 16.988Net Dönem Karı (Zararı)28.883 14.354NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER8.728 5.302Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -4.949 -3.044Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler13.677 8.346İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.062 2.634Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler130 17.738Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler391 -2.348İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.541 -12.756FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR41.673 22.290Alınan Faiz10 4.949 3.044Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.677 -8.346FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.968 5.491Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit296.577 494.482Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-323.545 -488.991YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.977 22.479NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.977 22.479DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.840 2.361DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.817 24.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 30.817 24.840Diğer Alacaklar5 2.148 2.278Finansal Varlıklar6.12 148.687 152.228TOPLAM VARLIKLAR181.652 179.346YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 7.367 6.976TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.367 6.976TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)174.285 172.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 172.370 152.525Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)28.883 14.354Katılma Payı İhraç Tutarı (+)296.577 494.482Katılma Payı İade Tutarı (-)-323.545 -488.991TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 174.285 172.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.949 3.044Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 17.670 10.203Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13.677 8.346Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.774 8.640ESAS FAALİYET GELİRLERİ47.070 30.233Yönetim Ücretleri8 -437 -424Saklama Ücretleri8 -133 -137Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -35 -34Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -172 -65Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -11.902 -9.739ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.187 -15.879ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.883 14.354NET DÖNEM KARI (ZARARI)28.883 14.354DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)28.883 14.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822257BIST