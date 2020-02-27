***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.945 16.988
Net Dönem Karı (Zararı)
28.883 14.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.728 5.302
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.949 -3.044
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.677 8.346
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.062 2.634
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
130 17.738
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
391 -2.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.541 -12.756
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
41.673 22.290
Alınan Faiz
10 4.949 3.044
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.677 -8.346
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.968 5.491
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
296.577 494.482
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-323.545 -488.991
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.977 22.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.977 22.479
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.840 2.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.817 24.840
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.817 24.840
Diğer Alacaklar
5 2.148 2.278
Finansal Varlıklar
6.12 148.687 152.228
TOPLAM VARLIKLAR
181.652 179.346
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 7.367 6.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.367 6.976
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
174.285 172.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 172.370 152.525
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.883 14.354
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
296.577 494.482
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-323.545 -488.991
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 174.285 172.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 4.949 3.044
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 17.670 10.203
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13.677 8.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.774 8.640
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.070 30.233
Yönetim Ücretleri
8 -437 -424
Saklama Ücretleri
8 -133 -137
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -35 -34
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -172 -65
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -11.902 -9.739
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.187 -15.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.883 14.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
28.883 14.354
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
28.883 14.354
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822257
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