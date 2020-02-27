***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10 -99.488.181 -2.312.231
Net Dönem Karı (Zararı)
2.995.622 180.181
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.987.345 -232.148
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.050.170 -234.073
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
62.825 1.925
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-102.483.803 -2.492.412
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-105.064.726
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
79.184 9.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.501.739 -2.501.739
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-102.475.526 -2.544.379
Alınan Faiz
10 3.050.170 234.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-62.825 -1.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.735.118 2.753.783
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
115.271.513 4.473.990
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.536.395 -1.720.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.246.937 441.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.246.937 441.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
441.552 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.688.489 441.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.688.489 441.552
Ters Repo Alacakları
105.064.726
Finansal Varlıklar
6.12 2.501.739
TOPLAM VARLIKLAR
106.753.215 2.943.291
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 88.511 9.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
88.511 9.327
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.664.704 2.933.964
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 2.933.964 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.995.622 180.181
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
115.271.513 4.473.990
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.536.395 -1.720.207
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 106.664.704 2.933.964
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.050.170 234.073
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 199.628 -28.531
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
62.825 1.925
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.312.623 207.467
Yönetim Ücretleri
8 -212.371 -11.428
Saklama Ücretleri
8 -13.391 -720
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -4.071
Kurul Ücretleri
8 -7.487 -210
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -55.853 -8.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -22.391 -2.807
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-317.001 -27.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.995.622 180.181
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.995.622 180.181
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.995.622 180.181
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822260
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