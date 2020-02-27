***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10 -99.488.181 -2.312.231Net Dönem Karı (Zararı)2.995.622 180.181NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.987.345 -232.148Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.050.170 -234.073Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler62.825 1.925İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-102.483.803 -2.492.412Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-105.064.726Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler79.184 9.327İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.501.739 -2.501.739FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-102.475.526 -2.544.379Alınan Faiz10 3.050.170 234.073Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-62.825 -1.925FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.735.118 2.753.783Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit115.271.513 4.473.990Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-14.536.395 -1.720.207YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.246.937 441.552NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.246.937 441.552DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ441.552 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.688.489 441.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.688.489 441.552Ters Repo Alacakları105.064.726Finansal Varlıklar6.12 2.501.739TOPLAM VARLIKLAR106.753.215 2.943.291YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 88.511 9.327TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)88.511 9.327TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)106.664.704 2.933.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 2.933.964 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.995.622 180.181Katılma Payı İhraç Tutarı (+)115.271.513 4.473.990Katılma Payı İade Tutarı (-)-14.536.395 -1.720.207TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 106.664.704 2.933.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.050.170 234.073Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 199.628 -28.531Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar62.825 1.925ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.312.623 207.467Yönetim Ücretleri8 -212.371 -11.428Saklama Ücretleri8 -13.391 -720Denetim Ücretleri8 -5.508 -4.071Kurul Ücretleri8 -7.487 -210Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -55.853 -8.050Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -22.391 -2.807ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-317.001 -27.286ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.995.622 180.181NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.995.622 180.181DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.995.622 180.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822260BIST