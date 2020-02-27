***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:26
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.100.590 70.070.891
Net Dönem Karı (Zararı)
1.815.516 21.542.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.600.998 -9.593.743
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -839.260 -6.189.751
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.761.738 -3.403.992
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.285.074 48.527.963
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-500.344 11
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
84.069 -18.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.701.349 48.546.096
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.499.592 60.477.148
Alınan Temettü
27.970
Alınan Faiz
10 839.260 6.161.781
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.761.738 3.403.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.997.493 -74.103.169
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.116.766
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.114.259 -74.103.169
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.103.097 -4.032.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.103.097 -4.032.278
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
265.361 4.297.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.368.458 265.361
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.368.458 265.361
Ters Repo Alacakları
500.308
Diğer Alacaklar
5 36
Finansal Varlıklar
6.12 2.131.535 11.832.884
TOPLAM VARLIKLAR
12.000.337 12.098.245
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 95.611 11.542
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
95.611 11.542
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.904.726 12.086.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 12.086.703 64.646.944
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.815.516 21.542.928
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.116.766
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.114.259 -74.103.169
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 11.904.726 12.086.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 839.260 6.161.781
Temettü Gelirleri
27.970
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.783.826 19.097.613
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.761.738 -3.403.992
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.861.348 21.883.372
Yönetim Ücretleri
8 -16.427 -152.396
Saklama Ücretleri
8 -13.954 -65.301
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -1.213 -12.142
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -266 -93.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.464 -11.411
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-45.832 -340.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.815.516 21.542.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.815.516 21.542.928
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.815.516 21.542.928
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822261
BIST