***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.100.590 70.070.891Net Dönem Karı (Zararı)1.815.516 21.542.928NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.600.998 -9.593.743Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -839.260 -6.189.751Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.761.738 -3.403.992İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.285.074 48.527.963Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-500.344 11Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler84.069 -18.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.701.349 48.546.096FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.499.592 60.477.148Alınan Temettü27.970Alınan Faiz10 839.260 6.161.781Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.761.738 3.403.992FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.997.493 -74.103.169Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9.116.766Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-11.114.259 -74.103.169YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.103.097 -4.032.278NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.103.097 -4.032.278DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ265.361 4.297.639DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.368.458 265.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.368.458 265.361Ters Repo Alacakları500.308Diğer Alacaklar5 36Finansal Varlıklar6.12 2.131.535 11.832.884TOPLAM VARLIKLAR12.000.337 12.098.245YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 95.611 11.542TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)95.611 11.542TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.904.726 12.086.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 12.086.703 64.646.944Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.815.516 21.542.928Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.116.766Katılma Payı İade Tutarı (-)-11.114.259 -74.103.169TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 11.904.726 12.086.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 839.260 6.161.781Temettü Gelirleri27.970Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.783.826 19.097.613Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.761.738 -3.403.992ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.861.348 21.883.372Yönetim Ücretleri8 -16.427 -152.396Saklama Ücretleri8 -13.954 -65.301Denetim Ücretleri8 -5.508 -5.480Kurul Ücretleri8 -1.213 -12.142Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -266 -93.714Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -8.464 -11.411ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-45.832 -340.444ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.815.516 21.542.928NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.815.516 21.542.928DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.815.516 21.542.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822261BIST