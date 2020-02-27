***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.899.697 -11.001.751Net Dönem Karı (Zararı)8.151.071 -840.694NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.751.534 -467.439Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.704.306 150.053Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.455.840 -617.492İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-36.050.768 -10.161.057Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.545 10.126İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-36.065.313 -10.171.183FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-23.148.163 -11.469.190Alınan Faiz10 1.704.306 -150.053Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.455.840 617.492FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.718.564 12.231.200Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit26.718.564 12.231.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.181.133 1.229.449NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.181.133 1.229.449DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.229.449 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 48.316 1.229.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 48.316 1.229.449Finansal Varlıklar6.12 46.236.496 10.171.183TOPLAM VARLIKLAR46.284.812 11.400.632YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 24.671 10.126TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.671 10.126TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)46.260.141 11.390.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 11.390.506 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.151.071 -840.694Katılma Payı İhraç Tutarı (+)26.718.564 12.231.200Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 46.260.141 11.390.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.704.306 -150.053Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 132.168 -54.585Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar6.455.840 -617.492ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.292.314 -822.130Yönetim Ücretleri8 -87.826 -7.917Saklama Ücretleri8 -31.018 -3.239Denetim Ücretleri8 -5.508 -4.071Kurul Ücretleri8 -6.479 -515Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -10.412 -2.822ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-141.243 -18.564ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.151.071 -840.694NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.151.071 -840.694DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.151.071 -840.694http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822263BIST