***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.899.697 -11.001.751
Net Dönem Karı (Zararı)
8.151.071 -840.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.751.534 -467.439
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.704.306 150.053
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.455.840 -617.492
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.050.768 -10.161.057
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.545 10.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-36.065.313 -10.171.183
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.148.163 -11.469.190
Alınan Faiz
10 1.704.306 -150.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.455.840 617.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.718.564 12.231.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.718.564 12.231.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.181.133 1.229.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.181.133 1.229.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.229.449 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.316 1.229.449
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 48.316 1.229.449
Finansal Varlıklar
6.12 46.236.496 10.171.183
TOPLAM VARLIKLAR
46.284.812 11.400.632
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 24.671 10.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.671 10.126
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.260.141 11.390.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 11.390.506 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.151.071 -840.694
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.718.564 12.231.200
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 46.260.141 11.390.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.704.306 -150.053
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 132.168 -54.585
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.455.840 -617.492
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.292.314 -822.130
Yönetim Ücretleri
8 -87.826 -7.917
Saklama Ücretleri
8 -31.018 -3.239
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -4.071
Kurul Ücretleri
8 -6.479 -515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.412 -2.822
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-141.243 -18.564
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.151.071 -840.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.151.071 -840.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.151.071 -840.694
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822263
BIST