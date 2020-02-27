***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.315.227 -81.329.520Net Dönem Karı (Zararı)51.701.172 2.955.921NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER27.320.310 733.198Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -11.946.822 -1.118.200Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler39.267.132 1.851.398İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-114.016.399 -84.285.441Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler54.644 32.227İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-114.071.043 -84.317.668FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-34.994.917 -80.596.322Alınan Faiz10 11.946.822 1.118.200Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-39.267.132 -1.851.398FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.512.031 82.860.890Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit63.168.601 82.860.890Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-656.570YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)196.804 1.531.370NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)196.804 1.531.370DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.531.370 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.728.174 1.531.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.728.174 1.531.370Finansal Varlıklar6.12 198.388.711 84.317.668TOPLAM VARLIKLAR200.116.885 85.849.038YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 86.871 32.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)86.871 32.227TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)200.030.014 85.816.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 85.816.811 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)51.701.172 2.955.921Katılma Payı İhraç Tutarı (+)63.168.601 82.860.890Katılma Payı İade Tutarı (-)-656.570TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 200.030.014 85.816.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 11.946.822 1.118.200Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.138.650 21.233Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar39.267.132 1.851.398ESAS FAALİYET GELİRLERİ52.352.604 2.990.831Yönetim Ücretleri8 -488.579 -22.956Saklama Ücretleri8 -115.414 -4.770Denetim Ücretleri8 -5.508 -4.072Kurul Ücretleri8 -30.521 -1.523Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.424Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -6.986 -1.589ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-651.432 -34.910ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.701.172 2.955.921NET DÖNEM KARI (ZARARI)51.701.172 2.955.921DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)51.701.172 2.955.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822264BIST