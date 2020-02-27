***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.02.2020 20:31
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.315.227 -81.329.520
Net Dönem Karı (Zararı)
51.701.172 2.955.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
27.320.310 733.198
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.946.822 -1.118.200
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
39.267.132 1.851.398
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-114.016.399 -84.285.441
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
54.644 32.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-114.071.043 -84.317.668
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.994.917 -80.596.322
Alınan Faiz
10 11.946.822 1.118.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-39.267.132 -1.851.398
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.512.031 82.860.890
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
63.168.601 82.860.890
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-656.570
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.804 1.531.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.804 1.531.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.531.370 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.728.174 1.531.370
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.728.174 1.531.370
Finansal Varlıklar
6.12 198.388.711 84.317.668
TOPLAM VARLIKLAR
200.116.885 85.849.038
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 86.871 32.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
86.871 32.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
200.030.014 85.816.811
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 85.816.811 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
51.701.172 2.955.921
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
63.168.601 82.860.890
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-656.570
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 200.030.014 85.816.811
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 11.946.822 1.118.200
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.138.650 21.233
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
39.267.132 1.851.398
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.352.604 2.990.831
Yönetim Ücretleri
8 -488.579 -22.956
Saklama Ücretleri
8 -115.414 -4.770
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -4.072
Kurul Ücretleri
8 -30.521 -1.523
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.986 -1.589
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-651.432 -34.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.701.172 2.955.921
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
51.701.172 2.955.921
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
51.701.172 2.955.921
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822264
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