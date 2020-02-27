EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,42
|117.238.586
|% 0,00
|GSDDE
|2,53
|1.279.298
|% 0,00
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|GOODY
|4,59
|20.816.044
|% 0,00
|KARSN
|1,73
|318.168.184
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,0245
|8,0648
|% 0,68
|Frank
|6,4274
|6,4661
|% 0,87
|Riyal
|1,6589
|1,6672
|% 0,68
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-3,68
|Altın Gr.
|327
|327
|0,44
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,29
|-0,37
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|-1,50
Seans Raporu
- 17:59BJKAS Yüzde -8.27 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 678, 369 adet işlem
- 17:58HDFGS Yüzde -6.42 oranında düşüşle 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 774, 784 adet işlem
- 17:57TSPOR Yüzde -9.02 oranında düşüşle 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 413, 621 adet işlem
- 17:56DOGUB Yüzde -6.96 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 715 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4462, 19 kaybederek (% -3.25 ) 132, 887