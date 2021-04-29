***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.814.503 0
Net Dönem Karı (Zararı)
9.520.281
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.737.080 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.739.294
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.214
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
296.436 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -1.001.962
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.298.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.079.637 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.737.080
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.214
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.418.514 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
32.411.659
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-41.830.173
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
395.989 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
395.989 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 395.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 398.203
Ters Repo Alacakları
5 1.001.962
Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
1.400.165 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.298.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.298.398 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
101.767 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.520.281 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
32.411.659 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-41.830.173 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 101.767 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan