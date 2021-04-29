***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.814.503 0Net Dönem Karı (Zararı)9.520.281NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.737.080 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.739.294Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.214İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER296.436 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -1.001.962Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.298.398İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili DüzeltmelerFAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.079.637 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 1.737.080Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.214FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.418.514 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit32.411.659Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-41.830.173Kredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)395.989 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)395.989 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 395.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 398.203Ters Repo Alacakları5 1.001.962Finansal VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR1.400.165 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.298.398TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.298.398 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)101.767 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.520.281 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)32.411.659 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-41.830.173 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 101.767 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan