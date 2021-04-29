***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.002.309 -49.223.709Net Dönem Karı (Zararı)13.855.145 3.153.745NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.518.187 2.178.849Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -4.766.299 -447.966Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.284.486 2.626.815İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.150.836 -52.377.445Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -1.001.962 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.591.400 46.464İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.561.398 -52.423.909FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR21.524.168 -47.044.851Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 4.762.627 447.957Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.284.486 -2.626.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.216.686 49.326.503Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 61.246.516Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-18.216.686 -11.920.013Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)785.623 102.794Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)785.623 102.794DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.794 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 888.417 102.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 892.098 102.803Ters Repo Alacakları5 1.001.962 0Finansal Varlıklar6.12 47.862.511 52.423.909TOPLAM VARLIKLAR49.756.571 52.526.712YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.637.864 46.464TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.637.864 46.464TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)48.118.707 52.480.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 52.480.248 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.855.145 3.153.745Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 61.246.516Katılma Payı İade Tutarı (-)-18.216.686 -11.920.013TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 48.118.707 52.480.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 4.762.627 447.957Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 4.003.307 218.882Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.284.486 2.626.815Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ16.050.420 3.293.654Yönetim Ücretleri8 -525.987 -109.567Saklama Ücretleri8 -33.621 -13.549Denetim Ücretleri8 -6.937 -5.508Kurul Ücretleri8 -10.074 -3.734Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -30.647 -1.776Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -1.588.009 -5.775ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.195.275 -139.909ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.855.145 3.153.745NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.855.145 3.153.745DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.855.145 3.153.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932324BIST