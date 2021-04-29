***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:01
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.002.309 -49.223.709
Net Dönem Karı (Zararı)
13.855.145 3.153.745
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.518.187 2.178.849
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.766.299 -447.966
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.284.486 2.626.815
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.150.836 -52.377.445
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -1.001.962 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.591.400 46.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.561.398 -52.423.909
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.524.168 -47.044.851
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 4.762.627 447.957
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.284.486 -2.626.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.216.686 49.326.503
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 61.246.516
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-18.216.686 -11.920.013
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
785.623 102.794
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
785.623 102.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.794 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 888.417 102.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 892.098 102.803
Ters Repo Alacakları
5 1.001.962 0
Finansal Varlıklar
6.12 47.862.511 52.423.909
TOPLAM VARLIKLAR
49.756.571 52.526.712
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.637.864 46.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.637.864 46.464
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.118.707 52.480.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 52.480.248 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.855.145 3.153.745
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 61.246.516
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-18.216.686 -11.920.013
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 48.118.707 52.480.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 4.762.627 447.957
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 4.003.307 218.882
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.284.486 2.626.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.050.420 3.293.654
Yönetim Ücretleri
8 -525.987 -109.567
Saklama Ücretleri
8 -33.621 -13.549
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -10.074 -3.734
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30.647 -1.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.588.009 -5.775
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.195.275 -139.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.855.145 3.153.745
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.855.145 3.153.745
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.855.145 3.153.745
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932324
BIST