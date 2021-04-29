***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.012.856 -1.077.019
Net Dönem Karı (Zararı)
5.630 666.546
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-444.031 -319.562
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -779.156 -442.113
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
335.125 122.551
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.007.755 -1.743.143
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 500.308 -500.308
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.921 -51.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
518.368 -1.191.454
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
569.354 -1.396.159
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 778.627 441.691
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-335.125 -122.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-710.899 1.159.011
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
29.275.897 18.465.088
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-29.986.796 -17.306.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.957 81.992
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
301.957 81.992
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
197.068 115.076
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 499.025 197.068
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 499.976 197.490
Ters Repo Alacakları
12 500.308
Finansal Varlıklar
6.12 2.818.668 3.337.036
TOPLAM VARLIKLAR
3.318.644 4.034.834
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 15.625 26.546
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.625 26.546
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.303.019 4.008.288
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 4.008.288 2.182.731
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.630 666.546
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
29.275.897 18.465.088
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-29.986.796 -17.306.077
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 3.303.019 4.008.288
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 778.627 441.691
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -957.366 196.187
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
335.125 122.551
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
156.386 760.429
Yönetim Ücretleri
8 -126.654 -74.684
Saklama Ücretleri
8 -4.854 -2.353
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -1.176 -544
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.421 -3.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -7.712 -7.623
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-150.756 -93.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.630 666.546
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.630 666.546
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.630 666.546
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932329
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