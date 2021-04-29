***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.012.856 -1.077.019Net Dönem Karı (Zararı)5.630 666.546NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-444.031 -319.562Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -779.156 -442.113Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler335.125 122.551İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.007.755 -1.743.143Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 500.308 -500.308Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.921 -51.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler518.368 -1.191.454FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR569.354 -1.396.159Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 778.627 441.691Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-335.125 -122.551FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-710.899 1.159.011Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit29.275.897 18.465.088Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-29.986.796 -17.306.077YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)301.957 81.992NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)301.957 81.992DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ197.068 115.076DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 499.025 197.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 499.976 197.490Ters Repo Alacakları12 500.308Finansal Varlıklar6.12 2.818.668 3.337.036TOPLAM VARLIKLAR3.318.644 4.034.834YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 15.625 26.546TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.625 26.546TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.303.019 4.008.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 4.008.288 2.182.731Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.630 666.546Katılma Payı İhraç Tutarı (+)29.275.897 18.465.088Katılma Payı İade Tutarı (-)-29.986.796 -17.306.077TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 3.303.019 4.008.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 778.627 441.691Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -957.366 196.187Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar335.125 122.551ESAS FAALİYET GELİRLERİ156.386 760.429Yönetim Ücretleri8 -126.654 -74.684Saklama Ücretleri8 -4.854 -2.353Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -1.176 -544Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.421 -3.171Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -7.712 -7.623ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-150.756 -93.883ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.630 666.546NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.630 666.546DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.630 666.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932329BIST