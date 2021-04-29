***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.611.722 0Net Dönem Karı (Zararı)8.957.536NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.834.570 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili DüzeltmelerFaiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.436.188Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.270.758İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-38.569.258 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.257.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-39.826.792FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24.777.152 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 2.436.188Faiz ÖdemeleriDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.270.758FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.322.413 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit32.411.659Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.089.246Kredi ÖdemeleriFaiz ÖdemeleriAlınan KredilerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)710.691 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)710.691 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 710.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 710.691Ters Repo AlacaklarıFinansal Varlıklar6.12 39.826.792TOPLAM VARLIKLAR40.537.483 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.257.534TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.257.534 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)39.279.949 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.957.536 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)32.411.659 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.089.246 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 39.279.949 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.436.188Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 729.721Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.270.758Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ10.436.667 0Yönetim Ücretleri8 -175.750Saklama Ücretleri8 -49.322Denetim Ücretleri8 -6.940Kurul Ücretleri8 -7.017Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -1.240.102ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.479.131 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.957.536 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.957.536 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.957.536 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932330BIST