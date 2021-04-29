***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.611.722 0
Net Dönem Karı (Zararı)
8.957.536
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.834.570 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.436.188
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.270.758
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-38.569.258 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.257.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-39.826.792
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.777.152 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 2.436.188
Faiz Ödemeleri
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.270.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.322.413 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
32.411.659
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.089.246
Kredi Ödemeleri
0
Faiz Ödemeleri
0
Alınan Krediler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
710.691 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
710.691 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 710.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 710.691
Ters Repo Alacakları
0
Finansal Varlıklar
6.12 39.826.792
TOPLAM VARLIKLAR
40.537.483 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.257.534
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.257.534 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.279.949 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.957.536 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
32.411.659 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.089.246 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 39.279.949 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.436.188
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 729.721
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.270.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.436.667 0
Yönetim Ücretleri
8 -175.750
Saklama Ücretleri
8 -49.322
Denetim Ücretleri
8 -6.940
Kurul Ücretleri
8 -7.017
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.240.102
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.479.131 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.957.536 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.957.536 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.957.536 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932330
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