***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.729.437 32.929Net Dönem Karı (Zararı)6.620.697 28.883NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.014.293 8.712Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -634.451 -4.965Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.648.744 13.677İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-35.348.777 4.062Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 2.148 130Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.619.864 391İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-43.970.789 3.541FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-25.713.787 41.657Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 633.094 4.949Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.648.744 -13.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.420.135 -26.968Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit172.034.906 296.577Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-142.614.771 -323.545YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)690.698 5.961NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)690.698 5.961DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.801 24.840DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 721.499 30.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 722.872 30.817Diğer Alacaklar5 2.148Finansal Varlıklar6.12 44.119.476 148.687TOPLAM VARLIKLAR44.842.348 181.652YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.627.231 7.367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.627.231 7.367TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)36.215.117 174.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 174.285 172.370Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.620.697 28.883Katılma Payı İhraç Tutarı (+)