***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:03
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.729.437 32.929
Net Dönem Karı (Zararı)
6.620.697 28.883
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.014.293 8.712
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -634.451 -4.965
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.648.744 13.677
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.348.777 4.062
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 2.148 130
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.619.864 391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-43.970.789 3.541
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.713.787 41.657
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 633.094 4.949
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.648.744 -13.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.420.135 -26.968
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
172.034.906 296.577
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-142.614.771 -323.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
690.698 5.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
690.698 5.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.801 24.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 721.499 30.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 722.872 30.817
Diğer Alacaklar
5 2.148
Finansal Varlıklar
6.12 44.119.476 148.687
TOPLAM VARLIKLAR
44.842.348 181.652
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.627.231 7.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.627.231 7.367
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.215.117 174.285
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 174.285 172.370
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.620.697 28.883
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)