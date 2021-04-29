***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.115.479 -2.057.349
Net Dönem Karı (Zararı)
4.821.623 738.189
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.821.098 443.792
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -280.657 -76.663
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.101.755 520.455
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.933.759 -2.795.017
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -368.983 -782.650
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.303.171 902.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.867.947 -2.914.586
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.291.038 -1.613.036
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 277.314 76.142
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.101.755 -520.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.095.127 2.058.338
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
47.069.874 9.016.469
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.974.747 -6.958.131
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
979.648 989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
979.648 989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.525 3.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 984.173 4.525
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 988.037 5.046
Ters Repo Alacakları
5 1.001.967 932.521
Takas Alacakları
5 264.338 0
Diğer Alacaklar
5 35.480 281
Finansal Varlıklar
6.12 15.848.189 3.980.242
TOPLAM VARLIKLAR
18.138.011 4.918.090
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
2.137.626 880.960
Diğer Borçlar
5 76.884 30.379
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.214.510 911.339
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.923.501 4.006.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 4.006.751 1.210.224
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.821.623 738.189
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
47.069.874 9.016.469
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.974.747 -6.958.131
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 15.923.501 4.006.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 277.314 76.142
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.818.523 206.242
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.101.755 520.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
726 4.630
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.198.318 807.469
Yönetim Ücretleri
8 -326.882 -51.786
Saklama Ücretleri
8 -8.677 -1.147
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -2.521 -424
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.927 -3.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -12.749 -7.192
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-376.695 -69.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.821.623 738.189
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.821.623 738.189
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.821.623 738.189
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932332
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