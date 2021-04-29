***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.115.479 -2.057.349Net Dönem Karı (Zararı)4.821.623 738.189NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.821.098 443.792Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -280.657 -76.663Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.101.755 520.455İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.933.759 -2.795.017Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -368.983 -782.650Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.303.171 902.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.867.947 -2.914.586FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.291.038 -1.613.036Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 277.314 76.142Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.101.755 -520.455FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.095.127 2.058.338Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit47.069.874 9.016.469Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-39.974.747 -6.958.131YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)979.648 989NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)979.648 989DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.525 3.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 984.173 4.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 988.037 5.046Ters Repo Alacakları5 1.001.967 932.521Takas Alacakları5 264.338 0Diğer Alacaklar5 35.480 281Finansal Varlıklar6.12 15.848.189 3.980.242TOPLAM VARLIKLAR18.138.011 4.918.090YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları2.137.626 880.960Diğer Borçlar5 76.884 30.379TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.214.510 911.339TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.923.501 4.006.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 4.006.751 1.210.224Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.821.623 738.189Katılma Payı İhraç Tutarı (+)47.069.874 9.016.469Katılma Payı İade Tutarı (-)-39.974.747 -6.958.131TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 15.923.501 4.006.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 277.314 76.142Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.818.523 206.242Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.101.755 520.455Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler726 4.630ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.198.318 807.469Yönetim Ücretleri8 -326.882 -51.786Saklama Ücretleri8 -8.677 -1.147Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -2.521 -424Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.927 -3.223Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -12.749 -7.192ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-376.695 -69.280ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.821.623 738.189NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.821.623 738.189DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.821.623 738.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932332BIST