***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.584.285 -36.285.772Net Dönem Karı (Zararı)14.497.211 4.350.297NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER9.596.750 3.931.686Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.704.321 -221.806Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12.301.071 4.153.492İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.912.923 -40.636.069Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.836.104 36.997İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.749.027 -40.673.066FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR14.181.038 -32.354.086Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 2.704.318 221.806Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-12.301.071 -4.153.492FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.577.787 36.435.175Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 36.435.175Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-4.577.787 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.498 149.403Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0