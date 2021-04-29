***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.584.285 -36.285.772
Net Dönem Karı (Zararı)
14.497.211 4.350.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.596.750 3.931.686
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.704.321 -221.806
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.301.071 4.153.492
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.912.923 -40.636.069
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.836.104 36.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.749.027 -40.673.066
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.181.038 -32.354.086
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 2.704.318 221.806
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.301.071 -4.153.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.577.787 36.435.175
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 36.435.175
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.577.787 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.498 149.403
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0