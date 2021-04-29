***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
732.618.905 106.622.037
Net Dönem Karı (Zararı)
42.566.439 139.103.978
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-60.677.769 -183.620.572
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -53.900.824 -166.265.601
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.776.945 -17.354.971
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
689.957.641 -32.384.066
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 155.095.043 -92.465.704
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.309.254 274.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
536.171.852 59.807.515
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
671.846.311 -76.900.660
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 53.995.649 166.167.726
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.776.945 17.354.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-732.677.212 -158.321.142
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.526.951.385 22.697.337.259
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.259.628.597 -22.855.658.401
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.307 -51.699.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.307 -51.699.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
325.490 52.024.595
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 267.183 325.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 270.233 423.365
Ters Repo Alacakları
5 1.502.594 156.597.637
Finansal Varlıklar
6.12 186.478.307 722.650.159
TOPLAM VARLIKLAR
188.251.134 879.671.161
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 426.993 1.736.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
426.993 1.736.247
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
187.824.141 877.934.914
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 877.934.914 897.152.078
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
42.566.439 139.103.978
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.526.951.385 22.697.337.259
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.259.628.597 -22.855.658.401
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 187.824.141 877.934.914
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 53.995.649 166.167.726
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 6.752.531 10.410.918
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-6.776.945 -17.354.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
44.785 1.102
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
54.016.020 159.224.775
Yönetim Ücretleri
8 -10.769.002 -18.996.775
Saklama Ücretleri
8 -435.592 -389.375
Denetim Ücretleri
8 -6.939 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -80.071 -169.987
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -145.238 -546.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -12.739 -12.932
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.449.581 -20.120.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.566.439 139.103.978
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.566.439 139.103.978
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.566.439 139.103.978
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932335
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