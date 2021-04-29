***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI732.618.905 106.622.037Net Dönem Karı (Zararı)42.566.439 139.103.978NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-60.677.769 -183.620.572Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -53.900.824 -166.265.601Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.776.945 -17.354.971İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER689.957.641 -32.384.066Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 155.095.043 -92.465.704Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.309.254 274.123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler536.171.852 59.807.515FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR671.846.311 -76.900.660Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 53.995.649 166.167.726Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.776.945 17.354.971FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-732.677.212 -158.321.142Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8.526.951.385 22.697.337.259Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.259.628.597 -22.855.658.401YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-58.307 -51.699.105NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-58.307 -51.699.105DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ325.490 52.024.595DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 267.183 325.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 270.233 423.365Ters Repo Alacakları5 1.502.594 156.597.637Finansal Varlıklar6.12 186.478.307 722.650.159TOPLAM VARLIKLAR188.251.134 879.671.161YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 426.993 1.736.247TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)426.993 1.736.247TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)187.824.141 877.934.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 877.934.914 897.152.078Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)42.566.439 139.103.978Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.526.951.385 22.697.337.259Katılma Payı İade Tutarı (-)-9.259.628.597 -22.855.658.401TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 187.824.141 877.934.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 53.995.649 166.167.726Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 6.752.531 10.410.918Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-6.776.945 -17.354.971Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler44.785 1.102ESAS FAALİYET GELİRLERİ54.016.020 159.224.775Yönetim Ücretleri8 -10.769.002 -18.996.775Saklama Ücretleri8 -435.592 -389.375Denetim Ücretleri8 -6.939 -5.508Kurul Ücretleri8 -80.071 -169.987Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -145.238 -546.220Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -12.739 -12.932ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.449.581 -20.120.797ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.566.439 139.103.978NET DÖNEM KARI (ZARARI)42.566.439 139.103.978DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)42.566.439 139.103.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932335BIST