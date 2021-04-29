***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.974.043 22.090.762
Net Dönem Karı (Zararı)
23.236.272 4.782.489
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.930.686 -6.308.086
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.338.478 -1.045.799
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.269.164 -5.262.287
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-59.213.279 17.314.452
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 8.503.892 -9.505.856
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.923.841 444.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-71.641.012 26.375.876
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.046.321 15.788.855
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 7.341.442 1.039.620
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.269.164 5.262.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.982.481 -26.252.529
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
247.840.987 45.363.128
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-212.858.506 -71.615.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-991.562 -4.161.767
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-991.562 -4.161.767
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.820.236 5.982.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 828.674 1.820.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 831.889 1.826.415
Ters Repo Alacakları
12 1.001.964 9.50