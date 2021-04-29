***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.974.043 22.090.762Net Dönem Karı (Zararı)23.236.272 4.782.489NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.930.686 -6.308.086Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -7.338.478 -1.045.799Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler14.269.164 -5.262.287İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-59.213.279 17.314.452Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 8.503.892 -9.505.856Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.923.841 444.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-71.641.012 26.375.876FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-29.046.321 15.788.855Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 7.341.442 1.039.620Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.269.164 5.262.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.982.481 -26.252.529Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit247.840.987 45.363.128Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-212.858.506 -71.615.657YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-991.562 -4.161.767NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-991.562 -4.161.767DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.820.236 5.982.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 828.674 1.820.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 831.889 1.826.415Ters Repo Alacakları12 1.001.964 9.50