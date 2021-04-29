***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.871.508 -17.247.353Net Dönem Karı (Zararı)13.855.612 8.143.398NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.375.014 3.358.586Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.875.800 -1.587.067Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler9.250.814 4.945.653İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.723.923 -25.390.746Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.671.481 17.077İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.395.404 -25.407.823FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.506.703 -13.888.762Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 2.872.603 1.587.062Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.250.814 -4.945.653FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.894.700 17.182.026Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit3.819.420 17.182.026Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-924.720 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.023.192 -65.327Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.023.192 -65.327DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ86.591 151.918DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.109.783