***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.871.508 -17.247.353
Net Dönem Karı (Zararı)
13.855.612 8.143.398
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.375.014 3.358.586
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.875.800 -1.587.067
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
9.250.814 4.945.653
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.723.923 -25.390.746
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.671.481 17.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.395.404 -25.407.823
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.506.703 -13.888.762
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 2.872.603 1.587.062
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.250.814 -4.945.653
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.894.700 17.182.026
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.819.420 17.182.026
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-924.720 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.023.192 -65.327
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.023.192 -65.327
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.591 151.918
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.109.783