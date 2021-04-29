***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.265.232 -27.899.700
Net Dönem Karı (Zararı)
16.535.064 8.151.071
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
10.382.297 4.751.531
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.058.408 -1.704.309
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.440.705 6.455.840
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.269.834 -36.050.768
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.468.434 14.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.738.268 -36.065.313
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.647.527 -23.148.166
Alınan Temettü
0
17:271.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,84
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
17:278,2226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0339
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
17:279,9791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
17:27466,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,49
|Açılış
|: 466,71
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler17:27
|CMBTN
|259,60
|11.265.039
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.715.370
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.174.131
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.605.217
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.585.300
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|90.896.141
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.280.081
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,21
|900.338.777
|% 1,26
|
|PETKM
|6,70
|676.542.601
|% 2,76
|
|EREGL
|19,14
|604.527.683
|% 1,06
|
|SASA
|36,56
|413.231.593
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,12
|385.139.213
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|281.537.887
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|900.338.777
|% 1,26
|
|PETKM
|6,70
|676.542.601
|% 2,76
|
|TSKB
|1,27
|110.360.901
|% 4,96
|
|AKBNK
|4,88
|363.969.797
|% 0,62
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2226
|8,2226
|% 0,41
|
|Euro
|9,9715
|9,9791
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4576
|11,5151
|% 0,64
|
|Frank
|9,0081
|9,0624
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1913
|2,2023
|% 0,64
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-19,36
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|0,99
|