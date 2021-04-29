***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.537.739 -162.351.759Net Dönem Karı (Zararı)49.834.647 35.545.825NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.245.547 16.175.364Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -18.695.851 -9.567.736Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16.450.304 25.743.100İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER38.709.791 -197.897.515Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -4.007.890 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.941.671 192.537İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler36.776.010 -198.090.052FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR86.298.891 -146.176.326Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 18.689.152 9.567.736Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-16.450.304 -25.743.169FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-87.683.924 163.361.562Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit166.389.591 340.653.533Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-254.073.515 -177.291.971Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)853.815 1.009.803Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)853.815 1.009.803DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.009.803 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.863.618 1.009.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.870.386 1.009.872Ters Repo Alacakları12 4.007.890 0Finansal Varlıklar6.12 161.314.042 198.090.052Teminata Verilen Finansal VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR167.192.318 199.099.924YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.134.208 192.537TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.134.208 192.537TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)161.058.110 198.907.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 198.907.387 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)49.834.647 35.545.825Katılma Payı İhraç Tutarı (+)166.389.591 340.653.533Katılma Payı İade Tutarı (-)-254.073.515 -177.291.971TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 161.058.110 198.907.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 18.689.152 9.567.736Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 22.782.738 1.754.534Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar16.450.304 25.743.169Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ57.922.194 37.065.439Yönetim Ücretleri8 -1.912.861 -1.366.586Saklama Ücretleri8 -172.589 -109.214Denetim Ücretleri8 -6.937 -5.508Kurul Ücretleri8 -35.894 -28.284Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 -3.200Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -5.959.266 -6.822ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.087.547 -1.519.614ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.834.647 35.545.825NET DÖNEM KARI (ZARARI)49.834.647 35.545.825DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)49.834.647 35.545.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932347BIST