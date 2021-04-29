***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 16:15
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.537.739 -162.351.759
Net Dönem Karı (Zararı)
49.834.647 35.545.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.245.547 16.175.364
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.695.851 -9.567.736
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.450.304 25.743.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
38.709.791 -197.897.515
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -4.007.890 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.941.671 192.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
36.776.010 -198.090.052
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
86.298.891 -146.176.326
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 18.689.152 9.567.736
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.450.304 -25.743.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.683.924 163.361.562
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
166.389.591 340.653.533
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-254.073.515 -177.291.971
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
853.815 1.009.803
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
853.815 1.009.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.009.803 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.863.618 1.009.803
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.870.386 1.009.872
Ters Repo Alacakları
12 4.007.890 0
Finansal Varlıklar
6.12 161.314.042 198.090.052
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
167.192.318 199.099.924
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.134.208 192.537
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.134.208 192.537
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
161.058.110 198.907.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 198.907.387 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
49.834.647 35.545.825
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
166.389.591 340.653.533
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-254.073.515 -177.291.971
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 161.058.110 198.907.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 18.689.152 9.567.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 22.782.738 1.754.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
16.450.304 25.743.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
57.922.194 37.065.439
Yönetim Ücretleri
8 -1.912.861 -1.366.586
Saklama Ücretleri
8 -172.589 -109.214
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -35.894 -28.284
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -3.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.959.266 -6.822
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.087.547 -1.519.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.834.647 35.545.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
49.834.647 35.545.825
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
49.834.647 35.545.825
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932347
BIST