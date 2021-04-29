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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 16:17



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.534.677 579.262
Net Dönem Karı (Zararı)
8.496.423 12.334.217
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.761.269 4.209.350
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.955.628 -4.031.937
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.805.641 8.241.287
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
49.004.935 -11.721.036
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 1.500.925 -1.500.925
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
465.411 42.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.038.599 -10.262.257
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
43.740.089 4.822.531
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 1.988.947 3.998.018
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.805.641 -8.241.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.679.766 2.140.629
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.868.659 3.313.075
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-63.548.425 -1.172.446
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.145.089 2.719.891
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.145.089 2.719.891
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.400.522 1.680.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.255.433 4.400.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.256.033 4.434.441
Ters Repo Alacakları
5 0 1.500.925
Finansal Varlıklar
6.12 0 47.038.599
TOPLAM VARLIKLAR
1.256.033 52.973.965
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
37.591
Diğer Borçlar
5 527.946 24.944
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
527.946 62.535
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
728.087 52.911.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 52.911.430 38.436.584
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.496.423 12.334.217
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.868.659 3.313.075
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-63.548.425 -1.172.446
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 728.087 52.911.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.988.947 3.998.018
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 18.981.527 276.091
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-11.805.641 8.241.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.164.833 12.515.396
Yönetim Ücretleri
8 -78.555 -112.388
Saklama Ücretleri
8 -49.260 -43.406
Denetim Ücretleri
8 -6.937 -5.508
Kurul Ücretleri
8 -4.622 -9.263
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.725 -2.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -527.311 -7.676
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-668.410 -181.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.496.423 12.334.217
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.496.423 12.334.217
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.496.423 12.334.217



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932348


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