***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.534.677 579.262Net Dönem Karı (Zararı)8.496.423 12.334.217NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.761.269 4.209.350Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.955.628 -4.031.937Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.805.641 8.241.287İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER49.004.935 -11.721.036Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 1.500.925 -1.500.925Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler465.411 42.146İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler47.038.599 -10.262.257FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR43.740.089 4.822.531Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 1.988.947 3.998.018Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.805.641 -8.241.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.679.766 2.140.629Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.868.659 3.313.075Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-63.548.425 -1.172.446Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.145.089 2.719.891Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.145.089 2.719.891DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.400.522 1.680.631DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.255.433 4.400.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.256.033 4.434.441Ters Repo Alacakları5 0 1.500.925Finansal Varlıklar6.12 0 47.038.599TOPLAM VARLIKLAR1.256.033 52.973.965YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler37.591Diğer Borçlar5 527.946 24.944TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)527.946 62.535TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)728.087 52.911.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 52.911.430 38.436.584Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.496.423 12.334.217Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.868.659 3.313.075Katılma Payı İade Tutarı (-)-63.548.425 -1.172.446TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 728.087 52.911.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.988.947 3.998.018Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 18.981.527 276.091Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-11.805.641 8.241.287Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ9.164.833 12.515.396Yönetim Ücretleri8 -78.555 -112.388Saklama Ücretleri8 -49.260 -43.406Denetim Ücretleri8 -6.937 -5.508Kurul Ücretleri8 -4.622 -9.263Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.725 -2.938Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -527.311 -7.676ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-668.410 -181.179ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.496.423 12.334.217NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.496.423 12.334.217DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.496.423 12.334.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932348BIST